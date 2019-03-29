Gümüşhane seçime hazır

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 607 sandıkta 122 bin 436 kişinin oy kullanacağı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleriyle ilgili tüm tedbirleri aldıklarını, kazasız, belasız bir şekilde, kamu düzeni sorunu oluşmaksızın Gümüşhane'ye yakışır bir seçim yaşayacaklarını söyledi.

Seçimler öncesinde Valilik toplantı salonunda basın toplantısı düzenleyerek geçtiğimiz Ocak ayından bugüne gelişen süreçler hakkında bilgilendirme yapan Vali Taşbilek, seçimlerde en ufak bir sorun yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, il merkezinde ve ilçelerde seçim koordinasyon merkezi kurduklarını kaydetti.

Vali Yardımcısı Ali Arıkan'ın da hazır bulunduğu toplantıda seçimlerin huzur ve güven içerisinde yapılmasının kendi görevleri olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, bu bağlamda 3 kez kaymakamlarla olmak üzere adaylar, parti yöneticileri, muhtarlar ve muhtar adayları olmak üzere tüm paydaşlarla 15 ayrı toplantı düzenlediklerini ve en kötü senaryoya göre tüm seçim planlarının hazır olduğunu söyledi.

Gümüşhane insanının yapısı gereği seçimlerde olumsuz bir durumla karşılaşmayacaklarını düşündüklerini ifade eden Vali Taşbilek, seçimlerinin güven ve huzur içerisinde yapılması, seçim öncesi, seçim anı ve sonunda hiçbir aksaklığa meydan verilmemesi, oy kullanacak seçmenlerin herhangi bir sıkıntı yaşamaması çeşitli tedbirler aldıklarını belirterek, “Sandık kurulacak binaların güvenlik kameralarının çalışır halde bulundurulması sağlandı. Seçim günü Kürtün ilçemizde ilçe merkezine taşınan 5 köy hariç tüm köy yollarının açık bulundurulacak. Olumsuz hava şartları nedeniyle elektrik verilemeyen köylere elektrik verildi. Seçim günü ilimiz genelinde meydana gelebilecek sağlık problemlerine müdahale edilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünce yeterli sayıda sağlık personeli bulundurularak bütün sağlık tedbirleri alınacak. Seçim gününde herhangi bir enerji kesintisine sebebiyet verilmemesi amacıyla, seçim gününde enerji kesintisini önlemek adına seçim işlemlerinin bitimine kadar yürütülen ve yürütülecek olan altyapı çalışmalarının yapılmaması istendi” dedi.

Olası kar yağışına karşın yolları kapanma ihtimali olan bölgelerde seçim süresince İl Özel İdaresi ve Karayolları sorumluluk sahası gözetmeksizin koordineli bir şekilde çalışmaları konusunda talimat verdiğini kaydeden Vali Taşbilek, muhtar ve muhtar adayları ile yapılan toplantılarda seçimin huzur içerisinde geçmesi için taşkınlığa ve kanunsuz uygulamalara kalkışmamaları, kardeşlik havası içerisinde seçimlerin sonuçlanması, hiçbir taşkınlığa, seçimi engelleyici uygulamalara fırsat verilmeyeceği, aykırı hareket edenler hakkında yasal işlemlerin yapılacağı hususlarında bilgilendirme yapıldığını hatırlattı.

Emniyet ve Jandarma tarafından olay olma riski bulunan köylerin tespit edildiğini ve her türlü güvenlik önlemlerinin alındığını dile getiren Vali Taşbilek, “31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinin güven ve huzur içerisinde yapılması, seçim öncesi, seçim anı ve sonunda hiçbir aksaklığa meydan verilmemesi, oy kullanacak seçmenlerimizin herhangi bir sıkıntı yaşamaması amacıyla bütün önlemler alınmıştır” şeklinde konuştu.