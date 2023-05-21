Gümüşhane semalarında gökkuşağı güzelliği

Günlerdir aralıklı etkili yağışların devam ettiği, zaman zaman dolu yağışının etkili olduğu Gümüşhane'de bahar ayının karakteristik özelliği olan yağışlı ve güneşli hava ardı ardına yaşanıyor.

Bugün gerçekleşen yağışların ardından zaman zaman yüzünü gösteren güneş kent merkezinin hemen her yerinden görünen gökkuşağının çıkmasına neden oldu.

Yağmurun ardından kısa süreliğine ortaya çıkan güneş gökyüzünde gökkuşağı oluşmasına neden olurken gökyüzünün güzelliklerinden olan gökkuşağını gören vatandaşlar cep telefonuna sarılarak bu anı ölümsüzleştirdi.