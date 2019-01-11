Gümüşhane-Tirebolu karayolunda aracın üzerine kaya düştü: 4 yaralı

Kaya parçası sürücünün kafasına isabet ederken, kontrolden çıkan aracın ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane kent merkezindeki bir inşaat firmasının şantiyesinde çalışan Ayhan Temel (42), iş çıkışı 28 EH 048 plakalı hafif ticari aracıyla memleketi Kürtün ilçesine gitmek üzere oğlu, kızı ve bir akrabasıyla birlikte yola çıktı. Gümüşhane-Tirebolu karayolunda ilerlerken Torul ilçesine bağlı Budak köyü yol ayrımına yakın bir noktada dağdan kopan kaya parçası aracın ön camını kırarak içeriye girip sürücü Temel'in kafasına çarptı. Kontrolden çıkan araç yaklaşık 100 metre ileride bulunan kavak ağacına çarparak durabildi.

Sürücü Temel'in ağır yaralandığı kazada, araçta bulunan kızı Esra (16), oğlu Ertuğrul Ahmet Temel (20) ile Uğur Alim (32) hafif şekilde yaralandı.

Torul Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Temel'in ameliyata alındığı, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.