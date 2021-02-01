Gümüşhane Üniversitesi rektör adaylarından Prof. Dr. Fazıl Kırkbir hedeflerini anlattı

Dr. Fazıl Kırkbir, ulusal ve bölgesel kalkınmaya sebep olacak projeler planladıklarını söyledi.

Daha önce ulusal ve uluslararası alanda bilindik projelere imza atan özellikle dünyada ilk defa ortaya konan SİDA projesiyle gündeme gelen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Prof. Dr. Fazıl Kırkbir, üniversitenin yanında Gümüşhane içinde kalkınmaya sebep olacak projelerinden bahsetti. Kırkbir “Amacım bir yere rektör olabilmek değil öyle olsa şuan ilana çıkan 12 üniversitenin hepsine yada bir kaçına başvurabilirdim ama bir tek buraya başvurdum. Sebebine gelince öncelikle yapacak projelerim için iyi bir ekip lazım sonra bu ekibin istekli olması gerekir. Burada çok kaliteli ve istekli akademisyenlerin olduğunu yakinen biliyorum zaten bir çoğu arkadaşım ilk başvuru isteğimde onların bir kısmının öneri ve isteği ile oldu. Diğer taraftan Gümüşhane'ye belli aralıklarla sürekli gidip gelmem sebebiyle üniversiteyi çok iyi tanımam bu kararı almama sebep oldu diyebiliriz. Üniversitenin her yıl belli bir sayıda patent ve faydalı model ortaya koymaya sebep olacak bir yapıya bürünmesine sebep olacak düzenlemeleri yapmak hedefindeyim. Buradaki çoğu akademisyende bu potansiyel var sadece harekete geçirmeye sebep olacak düzenlemeleri yapacağız inşallah” dedi.

Öğrenci sayısını arttırmak için yapılması gerekenleri de sıralayan Kırkbir “Burayı öğrencilere çekici hale getirmeye sebep olacak projeler bulmak gerekiyor. Bunu da iki başlık altında toplayabiliriz birincisi sosyal imkanlar ikincisi ise bitirince iş imkanı birincisini yapmak çok kolay zaten bir kısmı yapılmış durumda ikincisi için ise özellikle özel sektörde karşılığı olan bölümler için ki buna mühendislikten İİBF mezunlarına kadar geniş bir yelpaze giriyor. Öğrencilerin daha okurken çalışmaya başlayacakları bir sistem oturtmaya çalışacağız. Bunun bir prototipini Trabzon'da yaptık Türkiyenin önde gelen zincir mağazalarının biriyle yaptığımız anlaşma sonucunda yıllardır onlara 4. Sınıf başında olan belli sayıda öğrenciyi veriyoruz. Bu öğrenciler yarı zamanlı olarak orada çalışıyor yıl sonu okul bitince de istedikleri uygun olan mağazada müdür yardımcısı olarak başlıyorlar. Yıllardır sorunsuz bir şekilde işleyen bir sistem inşallah bu sistemi yayabildiğimiz kadar genele yaymak en önemli amaçlarımızdan biri olacaktır. Bunu başardığımız takdirde zaten öğrenci çekme konusunda sıkıntı çekeceğimizi zannetmiyorum” diye konuştu.

“Bölgesel kalkınmaya katkısı olacak 3 projemiz var” diyen Prof. Dr. Fazıl Kırkbir, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Birincisi ilgili kamu kurumları ile de işbirliği yaparak üniversitede kuracağımız tarih ve maden mühendisliği disiplinler arası çalışma grubu ile tarih kitaplarında ve eski pek çok kayıtta anlatılan şuan aktif olmayan ve bir kısmının Rumlar'ın giderken kapatmış olduğu altın başta olmak üzere değerli maden ocaklarının yerinin tespit edilip aktif hale getirilmesidir. İkincisi bölgenin tarihi ipek yolu üzerinde olması sebebi ile pek çok çatışmaya yada bazı önemli savaşlara ev sahipliği yapmıştır. Örneğin M.Ö. 60 yıllarda olan Roma ve Rum imparatorlukları arasında yapılan ay ışığı savaşı gibi (Kelkit vadisinde yapıldığı tahmin edilmekte) bu tür savaşların yapıldığı alanların tam tespiti ile yapılacak kazılarda çıkan tarihi eserlerin sergilendiği mümkünse olay yerinde olan bir açık hava müzesi ve bu kazılarda çıkan silahların birebir kopyasının yada minyatürlerinin yapıldığı üretim hanelerin kurulmasına öncülük etmek ki böylece gelecek turistlere satacak önemli mamuller ortaya konulabilsin. Son projemiz ise özellikle yazılım alanındaki akademisyenlerimiz ile ortaya konmaya sebep olacak bazı uygulamaların inşallah dünya çapında bir kullanıcıya ulaştıktan sonra bölge için bir ekonomik değer haline gelmesine sebep olmaktır. Dediğim gibi bu projeleri yapabilecek kapasitede akademisyen bu üniversitede mevcut benim rektör olup olmamamın hiçbir önemi yok önemli olan bu projelerin yapılmasıdır. İnşallah rektör kim olursa olsun bu projelere önem verir. Eğer yeni rektör başkası olurda benden bu konuda yardım isterse seve seve yardımcı olurum. İnşallah bölge ve ülkemiz için kim hayırlı ise o kişi rektör olur.”