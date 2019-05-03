Gümüşhane Üniversitesinde mezuniyet ve 11.Kuruluş Yıldönümü coşkusu

Gümüşhane Üniversitesi'nin 11.kuruluş yıldönümü ve mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende 3 bin 620 öğrenci diploma alarak mezun oldu.

Üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik okulun halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle başladı. Mezun olan öğrenciler adına okulu birincilikle bitiren İlahiyat Fakültesi öğrencisi Yunus Emre Bülbül konuşma yaptı. Bülbül, 4 yıllık eğitim sürecinin bittiğini fakat bunun bir son değil, vatan ve millete hizmet adına yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

Törende konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ise mezun öğrenciler için hayatın yeniden başladığını veya asıl başladığı noktaya geldiğini belirterek, “Üniversitemiz gerçekten toplumumuza örnek olma noktasında, bir ve beraber olma noktasında, içinde bulunduğu şehrin dönüşümünü sağlama noktasında çok önemli hizmetler ifa etmekte. Bundan dolayı başta rektörümüz olmak üzere onun şahsında bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Genç bir üniversiteyiz, yeni bir üniversiteyiz ama bu gençliğin özel bir dinamizmi söz konusu. Bu şehre kattıkları söz konusu. Bu şehir için koyduğu vizyon çok önemli. Cumhurbaşkanımızın her ile bir üniversite vizyonunun ne kadar önemli olduğunu küçük illerde çok daha iyi fark ediyoruz. Üniversitemiz inşallah ilerleyen süreç içerisinde de gelişimini devam ettirerek ilimizin gelişimine, dönüşümüne, ülkemizin bilimsel gelişimine çok büyük katkılar sağlayacak, çok önemli hizmetler ifa edecektir” dedi.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek ise yeni nesil üniversite vizyonunun eğitim, araştırma ve topluma katkı olduğunu belirterek, Türkiye'nin en genç üniversiteleri arasında yer aldıklarını, 7 fakülte, 10 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 2 enstitü, 8 uygulama ve araştırma merkezi ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Genç bir üniversite ve henüz emekleme döneminde bulunmalarına rağmen 2017 yılında ilk defa dünya üniversiteler sıralamasında ilk 2 bin 500 içerisinde yer aldıklarını hatırlatan Rektör Zeybek, “2018 yılı içerisinde ise 6 basamak birden yükseldik. Bizler gibi 2008 yılında kurulmuş üniversiteler içerisinde o sıralama içeresinde sadece Gümüşhane üniversitesi vardı. Amacımız bu başarı çıtasını eğitim öğretim alanından bütün alanlara yaymak ve üniversitemizin şehrimize ilimize bölgemize ve ülkemize katkılarının artarak devamını sağlamaktır” dedi.

Üniversite olarak 2018 yılı içerisinde sempozyum, kongre, makale, bildiri, çalıştay, festival, gösteri gibi çeşitli 2 bin 161 faaliyet gerçekleştirdiklerini, uluslararası ve ulusal makale, bildiri, kitap olarak 4 bin 262 yayın gerçekleştirdiklerini dile getiren Rektör Zeybek, “Birçok şehir için hayata geçişi sınırlı bir konudur üniversite şehir kaynaşması. İki yıl içerisinde şehir ve üniversiteyi buluşturduğumuza inanıyoruz. Yeni hastane, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İşkur Müdürlüğü gibi kamu kurumlarımıza çeşitli protokoller çerçevesinde şehrimize ve ilimize katkı sunmaya devam ediyoruz. 2008 yılında kurulmuş üniversiteler içerisinde hızlı büyüyen, hızla gelişen, sadece yatay olarak büyümeyen aynı zamanda dikey büyümesini de devam ettiren bir üniversiteyiz. Bu vesileyle dernekleşme aşamasından bugüne gelinceye kadar, üniversitemize katkı sağlamış herkese teşekkürü bir borç biliyorum” diye konuştu.

Her yıl mutlaka çeşitli lisans ve ön lisans programlarının Gümüşhane Üniversitesinin bünyesine eklendiğini, amaçlarının pasif durumdaki birimleri aktif birimlerle, programlarla güçlendirmek olduğunu ifade eden Zeybek, üniversite vakfı kuruluş aşamasında da sona yaklaştıklarını söyledi.

Mezun olan 3 bin 570 lisans ve önlisans ile 50 lisansüstü olmak üzere toplam 3 bin 620 öğrenci için asıl sorumluluğun bundan sonra başlayacağını vurgulayan Rektör Zeybek, “Bir memleketi, bir milleti iki ordu koruyor. Biri sınırlardaki orduları, güvenlik güçleri diğeri de irfan orduları. Mezun ettiğimiz bu gençlerimiz inanıyoruz ki ülkemizin korunmasında, güçlenmesinde çok önemli görevler üstlenecekler. Türkiye'nin küresel güç olma yolundaki ilerleyişine her biri ayrı ayrı değerli katkılar sunacak” şeklinde konuştu.

Mezuniyet kütüğüne okul birincisi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Yunus Emre Bülbül'ün plaka çakmasının ardından okulu dereceyle bitiren öğrencilere başarı belgeleri, plaket ve ödülleri verildi.

Vali Taşbilek, okul birincisi Yunus Emre Bülbül'ün ödülünü Bülbül'ün babasına verdirmesi dikkat çekerken, protokol üyeleri de sırasıyla hem okul hem de bölüm bazında dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Mezun öğrenciler adına diploma yemininin gerçekleştirilmesi ve kep atılmasıyla tören son buldu.