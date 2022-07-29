Gümüşhane Valisi Taşbilek'ten 6 köye ziyaret

Vali Taşbilek, Çamlıköy, Alemdar, Gözeler, Yaydemir, Dörtkonak ve Aksu köylerine ziyarette bulundu. Ziyaretler çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelen ve talepleri dinleyen Vali Taşbilek'e Gümüşhane İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Aydoğdu ve İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu eşlik etti. Heyet köylerde süren ve tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaretlerin devam edeceğini belirten Vali Taşbilek, Gümüşhane Valiliği olarak üzerlerine düşen bütün hususları yerine getireceklerini söyledi.

Köy ziyaretlerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Köylerimizi, değerli vatandaşlarımızı ziyaret etmek hem de yaptığımız çalışmaları yerinde görmek ve vatandaşlarımızla hasbihal etmek amacıyla köylerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün de bu kapsamda köylerimizi ziyaret ettik ve bu ziyaretlerimiz de devam edecek. Bizim için mühim olan vatandaşlarımızın mutluluğu, huzuru ve refahı. Eksikleri ve ihtiyaçları varsa bize düşen hususları yerine getireceği" dedi.