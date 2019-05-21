Gümüşhane yaylalarında karla mücadele devam ediyor

Türkiye'nin en fazla yaylaya sahip şehirlerinden birisi olan Gümüşhane'de İl Özel İdaresi ekiplerinin yayla yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Gümüşhane'de denizden 2 bin metre ve üzeri yükseklikte yer alan ve barındırdığı kültürel ve doğal güzellikleri nedeniyle hem ulusal hem de uluslararası bilinirliği yüksek yüzlerce yaylanın yolunda çalışmalar devam ediyor.

Son yılların en çetin geçen kış mevsiminin ardından yer yer kar yüksekliğin 6 metreyi bulduğu yollarda ekipler güçlükle çalışma yapıyor.

Özellikle merkeze bağlı Yağmurdere vadisinde ve Kürtün ilçesinin yüksek kesimlerindeki yaylalarda karla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalar sırasında devasa kar kütlelerini temizleyerek yol açma çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan yayla sezonunun başlamasıyla birlikte hızlı bir şekilde yayla yollarında çalışmalara başladıklarını belirterek, oldukça zorlu geçen kış mevsiminin ardından mayıs ayının son günlerinde bile yüksek kesimlerde etkili karla mücadele çalışması yaptıklarını söyledi.

10 Mayıs'ta başlayan yayla sezonuyla birlikte yaylalara gelen vatandaşların ulaşımlarını daha rahat sağlamak için Özel İdare olarak çalışmaları tüm yollar açılana kadar sürdüreceklerini belirten Akdoğan, il genelindeki 430 yayla yolunu kısa sürede ulaşıma açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.