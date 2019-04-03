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Gümüşhane Yeni Şehir stadında ilginç görüntüler

TFF.

2 Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'un bugün oynadığı ve 1-1 berabere biten Eyüpspor müsabakasında rakip kalenin arkasındaki top toplayıcı gençlerin adeta plaj kenarında gibi güneşlenmesi ilgi çekti.


Müsabaka devam ettiği sırada futbol toplarını kafalarına yastık yapan gençler karşı atak olduğu sırada zaman zaman yüzüstü yatarak güneşlendi.


Bahar mevsiminin yeni yeni etkisini gösterdiği ve güneşi ışınlarının etkili olduğu anlarda plajda güneşlenir gibi Yeni Şehir Stadyumunun çimlerinde güneşlenen gençler bir süre sonra maçın hakeminin uyarısıyla ayağa kalkmak zorunda kaldı.


Gümüşhanespor atağının olduğu anlarda ok gibi yerinden fırlayıp pozisyonları takip edip gerekli durumlarda topu futbolculara veren gençlerin bu halleri objektiflere takıldı.

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