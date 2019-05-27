Gümüşhane'de 10. Matematik ve Fen Bilim Olimpiyatlarının ödül töreni düzenlendi

sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Geleneksel 10. Matematik ve Fen Bilim Olimpiyatlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törene Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Şube Müdürü Onur Aydın, okul yöneticileri, öğrenciler ve velililer katıldı.

Okul Müdürü Mehmet Akif Odabaş, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda öğrencilerin Matematik ve Fen Bilimleri seviyelerini görmelerini sağlamak, kendilerine güven duygusunu geliştirmek, ana dilimizi doğru kullanma şuurunu kazandırmak ve okulunu temsil etme sorumluluğunu geliştirmek amaçlarıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirtti ve organizasyon hakkında bilgi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan ise “Geleceğimizin teminatı olan sizlerin okuyan, araştıran, sorgulayan, milli manevi değerlerine bağlı, milletine ve devletine sahip çıkan gençler olmanız en büyük temennimizdir. Bütün imkanlarımızı bu amaç doğrultusunda seferber etmiş durumdayız” dedi.

Törende daha sonra yarışma sonucu yapılan değerlendirmede birinci olan Merkez Atatürk Ortaokulundan Gökçen Gören'e, ikinci olan aynı okuldan Beyzanur Ateş'e ve üçüncü olan Merkez Fevzipaşa Ortaokulundan Mehmet Akif Yılmaz ile dereceye giren diğer öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Şube Müdürü Onur Aydın ve Türk Telekom Fen Lisesi Müdürü Mehmet Akif Odabaş tarafından verildi.

Matematik ve Fen Bilim Olimpiyatında birinci olan öğrenciye yarım cumhuriyet altını, ikinciye çeyrek cumhuriyet altını, üçüncüye gram altın ile başarı belgeleri takdim edildi.