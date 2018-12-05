Gümüşhane'de 100 bin ceviz fidanı hedefine ulaşıldı

İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Baytaktar başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'ın da katıldığı İl Genel Meclisi'nin devam eden aralık ayı toplantılarında sunum yapan Birşen, kurumunun 2018 yılı çalışmaları ve 2019 yılı planlamaları hakkında İl Genel Meclisi üyelerini bilgilendirdi.

Sunum eşliğinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Genç Çiftçi, Mera Islah Projeleri, ÇATAK, Kelkit Kuru Fasulyesinin Coğrafi İşaret ve Marka Yolculuğu, su kaynaklarının balıklandırılması, ceviz yetiştiriciliği, bakanlık, DOKAP ve İl Özel İdaresi destekleriyle hayata geçirilen projeler hakkında bilgiler veren Birşen, meclis üyelerinin konuyla ilgili sorularını da cevaplandırdı.

Konuşmasında Türkiye'de üretilen toplam pestil köme miktarı kadar pestil ve kömenin Gümüşhane'de üretildiğini, yıllık üretim kapasitesinin 10 bin tona yaklaştığını kaydeden Birşen, ceviz yetiştiriciliği projesiyle ilgili şu bilgileri verdi: “Türkiye dünyada ceviz üretiminde ilk 5 sırada yer alıyor. Dünyada en fazla cevizi de biz tüketiyoruz. Ürettiğimiz ceviz bize yetmiyor. Cevizin ana vatanı Anadolu ve İran coğrafyasıdır. Ceviz eylem planı kapsamında şuan yüzde 82 oranında verim sağladık. Gümüşhane ceviz yetiştiriciliğine çok uygun bir bölge. 100 bin ceviz fidanı hedefine ulaştık, şimdi hedefimiz ikinci 100 bin ceviz fidanı” dedi.

3 yıl olarak planlanan genç çiftçi projesi kapsamında 2016, 2017 ve 2018 yıllarında toplam 468 projeye 14 milyon 40 bin liralık destek sağladıklarını kaydeden Birşen, bakanlık kaynaklarıyla 2018 yılında 400 bin, İl Özel İdaresi kaynaklarıyla 1 milyon 415 bin ve DOKAP kaynaklarıyla 2 milyon 809 bin lira olmak üzere toplam 4 milyon 619 bin liralık projeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar da İl Müdürü Birşen'e verdiği bilgiler için teşekkür ederek Gümüşhane tarımına İl Özel İdaresi olarak destek vermeye devam edeceklerini belirtti.