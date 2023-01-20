Gümüşhane'de 18 bin 765 öğrenci için yarı yıl zili çaldı

Gümüşhane'de 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ilk dönemi bugün 18 bin 765 öğrencinin karne almasıyla tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Tekke İlkokulunda düzenlenen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 1. dönemi karne dağıtım programına katılarak öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldu.

Burada bir açıklama yapan Yalçın, “İlimiz genelinde bugün 18 bin 765 öğrencimiz ve bin 480 öğretmenimiz 1. dönemi başarılı ve huzurlu bir biçimde tamamladılar. Geleceğimizin teminatı olan sizlerin okuyan, araştıran, sorgulayan, milli manevi değerlerine bağlı, milletine ve devletine sahip çıkan gençler olmanız en büyük temennimizdir. Bütün imkânlarımızı, çabalarımızı bu amaç doğrultusunda seferber etmiş durumdayız. 1. Yarıyıl içerisinde okul ortamında ve dışında yoğun olarak akademik, sosyal kültürel ve sportif etkinliklerle geçiriniz. 2022-2023 eğitim öğretim yılında emek, gayret ve fedakârlıklarıyla geleceğimizi şekillendiren öğretmenlerimize ve öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yarıyıl tatili dilerim” dedi.

Törende öğrencilere karneleri davetliler tarafından takdim edilirken ayrıca her öğrenciye okumaları için kitap ve çeşitli hediyeler verildi.