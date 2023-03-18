Gümüşhane'de 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi kutlandı

Gümüşhane'de 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıldönümü düzenlenen bir dizi programla kutlandı.

Kutlama programı Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkan Vekili Özcan Ulutaş ve Gümüşhane Şehit Yakınlarına ve Gazilerine Yardım Derneği'nin şehit aileleri ve gazilerle birlikte çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki program sona erdi.

Şehit kabirleri ziyareti ve Şehit Yakınlarına ve Gazilerine Yardım Derneği ziyaretlerinin ardından anma programı Gümüşhane Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Buradaki program Gazipaşa Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisinin gezilmesiyle başladı.

“Dünün düşmanlarını büyüklerimiz gönderdi, yarınların düşmanları karşısındaki en büyük güvencemiz sizsiniz”

Türk Telekom Fen Lisesi tarafından hazırlanan programda günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalarını yapan okulun tarih öğretmeni Fazıl Yazıcı ve Jandarma Üstçavuş Elçin Bozkurt'un ardından kürsüye gelen Vali Kamuran Taşbilek, gençlere yaptığı çağrıda “Çanakkale bu milletin kuruluş şifresidir. Ya İstiklal ya ölümün ilk uygulandığı yerdir. Birbirimizi severek birbirimizi ayakta tutarak, birliğimizi beraberliğimizi 7 düvele karşı koruyarak dünün düşmanlarını büyüklerimiz gönderdi, yarınların düşmanları karşısındaki en büyük güvencemiz sizsiniz” dedi.

Şehit aileleri ve gazilere de seslenen Vali Taşbilek, “Hepiniz başımızın tacısınız. Bu devletin birliğinde, beraberliğinde, bekasında en fazla hakkı olan insanlar sizlersiniz. Bu memleketimizin birlik ve beraberliğine bedel ödeyerek katkı sunanlarsınız. Devlet olarak her daim emrinizdeyiz. Her ne ihtiyacınız, sıkıntınız olursa bir evladınız, kardeşiniz olarak buradayız” ifadelerini kullandı.

“Çanakkale Zaferi bir solukta boğazı geçmek isteyen 7 düvelin hayal kırıklığına uğratıldığı yerdir”

Konuşmasında Çanakkale Zaferinin bu ülkenin yenilmezliğinin, geçilmezliğinin simgesi olduğunu belirten Vali Taşbilek, “18 Mart 1915 aslında deniz savaşlarında kazandığımız büyük başarının, kahramanlığın yıldönümü ama Çanakkale Zaferi 18 Mart'ta başlayıp 18 Mart'ta biten bir savaş değil. Çanakkale Savaşları bir solukta boğazı geçmek isteyen 7 düvelin hayal kırıklığına uğratıldığı yerdir. Devlet olabilme noktasında bizim neleri başarabileceğimizin en büyük kanıtıdır Çanakkale Zaferi” diye konuştu.

Programda konuşmaların ardından öğrenciler tarafından “Boş sınıf: Şehadete koşanlar” adlı oyun sahnelendi. Gümüşhaneli şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Tamer Aktaş, Eren Bülbül, Ferhat Gedik, Selçuk Paker, Ömer Halisdemir ve diğer şehitlerin canlandırıldığı oyun izleyenleri gözyaşlarına boğarken oyunun sonunda 12 şehidin fotoğraflarının yer aldığı ve üzerine “unutmadık”, “unutmayacağız”, “unutturmayacağız" yazısı asıldı.

Hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son bulan programın ardından çıkışta davetlilere üzüm hoşafı ve kuru ekmek ikram edildi.

Şehit aileleri ve gaziler onuruna Sema Doğan Yaşam Alanında yemek programı düzenlenmesiyle programlar tamamlandı.