Gümüşhane'de 19 bin 500 öğrenci için ders zili çaldı

Gümüşhane'de 19 bin 500 öğrenci için yeni eğitim öğretim yılında ilk ders zilinin çalması ve İlköğretim Haftası kutlama programı kapsamında etkinlik düzenlendi.

Yusuf Çiftçioğlu İlkokulunda düzenlenen programda öğrenciler şiirler okudu, 4.sınıflar yeni başlayan 1.sınıflara buket takdim etti ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Gerek dinsel gerek pozitif öğretilerin eğitim üzerine olan amacı insanı değerli kılmaktır. Evrenin şerefli ve en güzel mahlukatı olarak yaratılan ve elmas olan insanı çok usta bir mücevher işçiliğiyle pırlanta haline getirmemiz gerekiyor. Bu da bütün dünyada eğitimle oluyor. Bizim Türk milli eğitim sistemimizin temel amacı başta insanımızı değerli ve erdemli kılmak, mutlu, güzel insanlar olarak yetişmelerini sağlamak, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda milli, dini ve toplumsal değerlerine bağlı, bütün evrensel değerleri özümsemiş, onlarla birlikte hareket edebilen, dünyayı okuyabilen, dünyayı anlayabilen nesiller yetiştirmektir” dedi.

“Bizim kalkınmamızın temel unsuru eğitimdir”

Bu amaç doğrultusunda eğitimin devam ettiğini kaydeden Vali Taşbilek, “Cumhuriyetin ilanından sonra bizim kalkınmamızın temel unsuru da eğitimdir. O dönemden bugüne başta başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu milleti hem ruhen, hem bedenen hem de bütün değerleriyle ayağa kalkması, şahlanabilmesi için çaba sarf eden bütün eğitim neferlerimizi, öğretmenlerimizi ve bu uğurda devletine destek olanları şükran ve minnetle anıyorum. Bu uğurda şehit olan, bu mücadelenin bayraktarlığını yapmış olan çok değerli eğitim şehitlerimizden evladımız Necmettin Yılmaz öğretmenimiz, Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimiz başta olmak üzere hepsini rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum” diye konuştu.

Vali Taşbilek, “2019-2020 eğitim öğretim yılımız çocuklarımız başta olmak üzere velilerimize, ülkemize, öğretmenlerimize hayırlar getirsin, bizim silkinmemize, kalkınmamıza vesile olsun. Bugüne kadar yapılan çabaların üzerine daha büyük çabalarla daha iyi şeyler koyarak ülkemizin maddi manevi kalkınmasına katkı sağlayalım” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Ercan Çimen ise yeni eğitim öğretim yılının başarılarla dolu geçmesini temenni ederek, “Gümüşhane Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin daha güzel imkanlarda okuyabilmeleri, daha nezih ortamlarda eğitim öğretimlerini tamamlayabilmeleri için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstereceğiz” dedi.

Etkinliğe katılan Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yusuf Akbaş, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un selamını aktardıktan sonra mesajını alanda bulunanlara iletti.

İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan da il genelinde 11 okulöncesi, 54 ilkokul, 54 ortaokul, 28 ortaöğretim ve 13 diğer kurumlarla ile birlikte toplam 172 resmi ve 36 özel öğretim kurumu olmak üzere il genelinde 208 okul ve kurumda yaklaşık 19 bin 500 öğrenci, bin 800 öğretmen ve yönetici, 2 bin 200'ü aşan çalışanla 2019-2020 eğitim öğretim yılına başladıklarını söyledi.

Doğan, bu eğitim öğretim yılında “GümüşHaneler Okuyor”, “Robotik Kodlama Gümüşkod” projelerine, israfın önlenmesine yönelik “Sofrada Sıfır Atık” projesine, Teknoloji bağımlılığıyla mücadele kapsamında Vali Kamuran Taşbilek'in talimatlarıyla başlatılan eğitim ortamlarında cep telefonu kullanımına yönelik bilgilendirme, bilinçlendirme ve sınırlandırma çalışmalarına, özel eğitim ihtiyacı olan ve dezavantajlı ortamları yaşayan öğrencileri desteklemeye ve eğitim süreçlerini zenginleştirmeye devam edeceklerini, 2023 vizyonu içerisinde yer alan “Çocukların hayatla kurdukları bağı güçlendirecek, ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkaracak” Tasarım ve Beceri Atölyelerinin kurulumuna öncelik verileceğini sözlerine ekledi.

Programın ardından Vali Taşbilek ve beraberindeki heyet programın son kısmında birinci sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret ederek Belediye Başkanlığı tarafından getirilen boyama kitaplarını dağıttı.