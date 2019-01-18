Gümüşhane'de 19 bin 506 öğrenci karne aldı

Gümüşhane'de eğitim öğretim yılının ilk döneminin bitmesi nedeniyle 220 okul ve kurumda 19 bin 506 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Atatürk Ortaokulunda düzenlenen karne etkinliğinde Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Milli eğitim yöneticileri ve okul müdürü Serdal Şeker'le birlikte çocukların karne sevincine ortak oldu.

Karnelerinin yanısıra Gümüşhane Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik biriminin hediyelerini de öğrencilere dağıtan Vali Taşbilek, öğrencilere tatilde bolca dinlenmeleri, iyi beslenmeleri ve kitap okumaları tavsiyelerinde bulundu.

“Bütün çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu tatiller diliyorum”

Çocuklarının karnelerini almalarını bekleyen öğrenci velileriyle de sohbet eden Vali Taşbilek, “Onların güzel gününe şahitlik ve eşlik etmek için buraya geldik. Çocuklarımızı ziyaret, ettik, velilerimizle sohbet ettik. Bütün çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu tatiller diliyorum” dedi.

“Hayat sadece nottan ibaret değil, mühim olan mutlu ve erdemli çocuklar yetiştirmektir”

Sadece çocukların karne almadığını, anne babaların da karne aldığını hatırlatan Vali Taşbilek, “Onlar bizim geleceğimiz. Sadece çocuklarımız karne almıyor, anneler babalar da karne alıyor. Çocuklarımızın eksiği olabilir. Bunların hepsi zaman içerisinde düzelecektir. Notlarıyla ilgili sorun olan çocuklarımıza ailelerimizin özel anlayış göstermesini temenni ediyorum. Hayat sadece nottan ibaret değil. Notu çok iyi olan çocuk hayatta çok başarılı olacak diye bir kural da yok. Mühim olan mutlu ve erdemli çocuklar yetiştirmektir. Eğitimimizin de temel sisteminin bu olması gerektiğine inanıyorum. Çocuklarımız mutlu ve erdemli olduğu takdirde akademik başarıyla alakalı da her türlü sorun çözülecektir” diye konuştu.