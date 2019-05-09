Gümüşhane'de 19 kişi daha işaret dilini öğrendi

Gümüşhane'de Halk Eğitimi Merkezi ve İşitme Engelliler Koruma Derneği işbirliğinde yürütülen işaret dili kursunun sertifika töreni yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi salonunda gerçekleştirilen törende 18'i kadın, 1'i erkek olmak üzere kursu başarıyla bitiren 19 kursiyer sertifika aldı.

Belediye Başkanlığı binasının 4.katında 6 Mart'ta başlayan ve 26 Nisan'da sona eren 120 saatlik eğitime 52 kursiyer başvurmuştu. İşitme Engelliler Koruma Derneği Başkanı Nurettin Köksal'ın eğiticiliğini yaptığı kursa devam eden 18'i kadın, 1'i erkek olmak üzere toplam 19 kişi işaret dili öğrenerek sertifikası almaya hak kazandı.

Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz, Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Taş ve Dernek Başkanı Nurettin Köksal katıldığı törende açılış konuşması yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Taş, işitme engeli olmayan bireylerin işaret dili öğrenmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Eğer işaret dilini öğrenmezsek bu insanlarla iletişim kuramayız” dedi.

Dernek Başkanı Nurettin Köksal ise dernek ve faaliyetleri hakkında işaret diliyle Şengül Bulut tarafından tercüme edilen konuşmasıyla çeşitli bilgiler aktardı. Dernekle alakalı beklentilerinden bahseden Köksal, kamu kurumlarında çalışanların mutlaka işaret dili öğrenmesi gerektiğinin altını çizerek, “İşaret dili bilen biriyle karşılaştığımızda mutlu oluyoruz. Aksi durumda da üzülüyoruz. O yüzden hem işaret dili öğrenerek bizlere destek olunmasını hem de engelli olmayan bireylerin destek olmasını bekliyoruz” dedi.

Kurs hakkında bilgi veren slayt gösterisinin yapıldığı ve Gümüşhane caddelerinde işaret diliyle ilgili gerçekleştirilen sosyal deneyle ilgili videonun izlettirildiği programda işaret dili kursiyerleri “Hayat bayram olsa” adlı şarkıyı işaret diliyle söyledi.

Törende son olarak protokol mensupları tarafından kursiyerlere sertifikaları verildi.

Sertifika töreninin son kısmında 19 kursiyer kurs hocası ve dernek başkanı Nurettin Köksal'a çiçek takdiminde bulundu.

Köksal da kursa sürekli katılarak gönüllü olarak işaret dili öğrenen 10 yaşındaki Mustafa Karpuz'a plaket verdi.