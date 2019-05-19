Gümüşhane'de 19 Mayıs kutlamaları

yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gümüşhane'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayarak Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına kadar gerçekleşen gençlik yürüyüşünün ardından anıta çelenk sunuldu.

Burada yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Atatürk'ün ‘Benim doğum günüm' dediği, Türk milletinin de yeniden doğduğu gün olan 19 Mayıs'ı kutlayan Vali Kamuran Taşbilek, “İstiklal yürüyüşümüzü başlatan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. 19 Mayıs gömülmek istenirken tarihin karanlığına, karanlıkları yırtan güneşin adıdır. 19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan bir güneş gibi doğuşunun adıdır. 19 Mayıs izzeti ayaklar altına alınan bir milletin yeniden dirilişinin adıdır” dedi.

Alanı dolduran gençlere seslenen Vali Taşbilek, “Gençler, binlerce yıl önce başlattığımız bir kutlu yürüyüşün yolcularıyız. Bu şanlı yürüyüşümüz tarihin seyri içerisinde minnet duyduğumuz büyüklerimizle bugünlere geldi. Bundan sonra da kıyamete kadar devam edecek süreçte bizim en büyük desteğimiz, güvencemiz, dayanağımız siz gençlersiniz. Devam eden bu yol çok meşakkatli, sıkıntılı olabilir. Önümüze her türlü engelleri çıkarabilirler. Dahili ve harici tehditler bizi yolumuzdan asla çeviremeyecektir. Biz millet olarak birlikte olacağız, devam ettirdiğimiz bu kutlu yolda birbirimizi ayırt etmeksizin seveceğiz” şeklinde konuştu.

Buradaki etkinliklerin ardından kutlama programı 15 Temmuz Zafer Meydanında gerçekleştirildi. Burada günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, 19 Mayıs tarihinin düşman işgaline karşı Anadolu'nun her köşesinde yükselen istiklal ruhunun, istikbal ruhunun kıvılcım aldığı gün olduğunu, bugün üzerinde barış, huzur ve güven içerisinde yaşanan Türkiye'nin inşasında ilk tuğlanın konulduğu gün, bir milletin yeniden diriliş mücadelesi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından milli sporcular tarafından Vali Taşbilek'e buket, vatan toprağı ve Türk bayrağı takdim edildi.

Gençlerden Geleceğe Mektup 1919 yarışmasında birinci olan Muhammet Sami Ünal mektubunu, kültür ve sanat yarışmalarında birinci olan Yusuf Can Kacır'ın da şiirini okumasının ardından '19 Mayıs 1919, Samsun'a çıkış' adlı tiyatro gösterisi sahnelendi.

Gençlik Merkezi tiyatro ekibi tarafından alana getirilen dev Bandırma gemisi ile konak maketinin yer aldığı tiyatro oyunun ardından Halk Oyunları ekipleri gösterilerini gerçekleştirdi.

Törenin spor gösterileri kısmında ise geleneksel ok atışı, bilek güreşi, uzakdoğu sporları gösterileri gerçekleştirildi. Protokol üyeleri geleneksel ok atışları gerçekleştirdikten sonra Gençlik Merkezi ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ortaklığında kültür-sanat ve ebru gösterisi, cam süsleme, ahşap boyama ve resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Burada Vali Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek ebru yaptı.

Kutlama programı kapsamında saat 19.19'da 81 ilde eşzamanlı olarak düzenlenecek olan 'Atabarı' gösterimi ve 21.00'da Gençlik Merkezi salonunda 'Gençlik Şöleni' müzik eğlence programı gerçekleştirilecek.