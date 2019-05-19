Gümüşhane'de 19 Mayıs'ta ‘atabarı' gösterisi

Gümüşhane'de Milli Mücadelenin 100. yıldönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tüm yurtla ve yurtdışıyla eşzamanlı ‘atabarı' gösterisi gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformu iş birliğiyle hazırlanan ‘Dünya Atabarı Oynuyor' projesine destek olmak amacıyla Gümüşhane Üniversitesi ve diğer okullardan halk oyunları ekiplerinin katılımıyla onlarca kişi 15 Temmuz Zafer Meydanında ‘atabarı' gösterisi sundu.

Ülke genelinde 81 il ve 19 ülkede aynı anda saat 19.19'da gerçekleştirilen gösteri iftara yakın saat olması nedeniyle vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlenirken, çevredeki vatandaşlar, atabarı oynayanları cep telefonuyla görüntüledi.

Etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, Gençlik ve Spor Müdürü Mücahit Atalay ve vatandaşlar katılırken, halk oyuncularla birlikte atabarı oyununu oynayan Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi ve halk oyunları duayenlerinden Necati Yılmaz, “Artvin yöresine ait bir oyundur bu. Atatürk, Artvin'i ziyaret ettiğinde bu oyunu çok beğendiği için Atabarı olarak adlandırıyorlar. Milli Mücadelenin 100.yılında 19 Mayıs günü 19 ülkede, saat 19.19'da yapılıyor olması nedeniyle bizde bu etkinliği düzenledik. Atabarı da Atatürk'ün ismiyle mütenasip olmadı nedeniyle Ata'nın barını oynadık” dedi.