İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gümüşhane'de 2 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Gümüşhane’de, köy yoluna dönmek için yavaşlayan İngiltere plakalı otomobile başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de, köy yoluna dönmek için yavaşlayan İngiltere plakalı otomobile başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.



Kaza, Gümüşhane'nin merkeze bağlı Yeniköy köyünde meydana geldi. Gümüşhane'den Kelkit istikametine hareket halinde olan İ.S. kontrolündeki RJ57XAR İngiltere plakalı otomobil Yeniköy'e girmek için yavaşladığı esnada C.Ö. yönetimindeki 24 EV 872 plakalı araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar nedeniyle trafik kapandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 24 EV 872 plakalı araç içerisinde bulunan 4 kişiyi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada RJ57XAR plakalı araç içerisinde bulunan 2 kişinin tedavileri ise olay yerinde gerçekleştirilirken, diğer 4 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.