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Gümüşhane'de 2 kilogram reçine esrar ele geçirildi

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu 2 kişinin üzerinde 2 kilogram reçine esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Çevre Yolu tünellerini yürüme geçmeye çalışan ve ülkeye kaçak yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklu R.A (20) ve K.K'dan (19) şüphelenen emniyet ekipleri şahısların üzerinde arama yaptı. Arama sonucunda şahısların bel bölgesine sarılı vaziyette sıkıştırılmış poşet içerisinde 2 kilogram reçine esrar maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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