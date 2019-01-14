Gümüşhane'de 2023 Vizyon Belgesi çalıştayı yapıldı

Gümüşhane'de Milli Eğitim Bakanlığı 2023 eğitim vizyonu ışığında paydaşların katılımıyla ‘Gümüşhane 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı'nın kapanış ve paylaşım toplantısı gerçekleştirildi.

Gümüşhane Kültür Merkezinde Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen programda açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mesut Olgun, 2023 eğitimiz vizyonunun Gümüşhane'deki yansımaları, tabandaki karşılığı ve bu alana nasıl omuz verilebileceği konusundaki çalışmalarla çalıştayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

2023 Eğitim Vizyonu'nun temel amacının çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek olduğunu kaydeden Olgun, 28 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir organizasyonla vatandaşların kabulüne sunulan 2023 Eğitim Vizyon Belgesine bu tarihten sonra Türkiye'nin dört bir tarafında katkı sağlayabilecek, eğitime dair sözü olan herkes konuşmaya, değerlendirmeye ve fikir üretmeye başladığını, Gümüşhane de Gümüşhane eğitimi adına bu sürece nasıl katkı koyabilecekleri kaygısıyla çalıştayı yapmaya karar verdiklerini ifade etti.

“2023 vizyonu ışığında Gümüşhane eğitim çalıştayları gerçekleştirildi”

Eğitime dair söyleyecek sözü olan herkesin sözünü almak kaydıyla 2023 eğitim vizyon belgesinin hazırlandığını hatırlatan Olgun, “Bu çalıştay tüm paydaşlarımızın eğitime dair söyleyecek sözü olan herkesin masa etrafında buluştuğu, siyasi partilerimizden, sivil toplum kuruluşlarımızdan, eğitim derneklerinden, kamu yönetimlerimizden, belediyelerimizden, üniversitelerimizden, öğrenci ve veli temsilcilerimize kadar bu alanda bütün paydaşlarımızın fikriyle bir masa etrafında 9 Ocak günü merkez ilçede, öncesinde tüm ilçelerimizde 2023 vizyonu ışığında Gümüşhane eğitim çalıştayları gerçekleştirildi. Bunların neticesinde 9 Ocak'ta yaptığımız son altyapı çalışmalarıyla birlikte bugün için sizlerle paylaşacağımız 6 komisyonumuzun birlikte yürüttüğü, her birinin hedef kitlesi ve çalışma ortamları gruplarının birbirinden farklı olduğu, temel eğitimden, erken çocukluk eğitimine, orta öğretimden meslek tekniğine, özel eğitime, insan kaynaklarına dair eğitime dair ne kadar alanımız varsa bu alanların tamamıyla ilgili bir çalışma yürütüldü. Bu çalışma bugün sizlerin karşısında” dedi.

“2023 eğitim vizyonunun bir felsefesi var”

Türkiye'de eğitime dair birçok şey konuşulurken kaygı duyulan, dile getirilen hususların başında ‘Türkiye'de eğitimin bir felsefesi olmadığı' olduğunu dile getiren Olgun, “2023 eğitim vizyonuyla ilgili meselenin mihenk taşı sayılabilecek yerlerinden bir tanesi bunun bir felsefesinin olduğudur. Ve bir felsefe üzerine bina edilmiş olmasıdır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Olgun'un konuşmasının ardından 2023 Eğitim Vizyonu ışığında Gümüşhane Eğitim Çalıştayı için oluşturulan 6 komisyon çalışmalarıyla ilgili şube müdürleri tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat süren toplantı kokteyl ile sona erdi.

Programa Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Bayram Nazır, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mesut Olgun, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.