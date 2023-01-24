Gümüşhane'de 2023 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Gümüşhane'de 2023 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan ve yatırım kamu kurum ve kuruluşlarının il ve bölge temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Taşbilek, 2022 yılında Gümüşhane'de 18 milyar 403 milyon TL'lik proje bulunduğunu ve toplam harcama tutarının 10 milyar 913 milyon TL olduğunu söyledi.

En fazla kamu yatırımının kuruluşlar bazında 9 milyar 993 milyon TL ile ulaştırma sektöründe olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, toplam 231 projeden 49'unun tamamlandığını, 114 projenin devam ettiğini ve 46 projenin ihale aşamasında olduğunu belirtti.

Gümüşhane'de 2022 yılında güzel çalışmalara imza atıldığını kaydeden Vali Taşbilek, “2023 yılında geçtiğimiz yıllardan daha fazla hizmet, daha kazasız belasız çalışmalarla güzel bir Gümüşhane noktasında el birliğiyle hepinizin yapacağı çalışmalar çok önemli. Bugüne kadar yaptığınız çalışmalar için Gümüşhanemiz ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ve önemli çalışmalar yürütülüyor şehrimizde. Hepinizin desteğiyle inşallah daha güzelliklere vesile oluruz” dedi.

Toplantıda daha sonra yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge temsilcileri tarafından sunum eşliğinde kentte yapılan çalışmalar aktarıldı, koordinasyon gerektiren konular tartışıldı.

DSİ 22.Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan toplantıda Gümüşhane'deki sulama ve enerji amaçlı yapılan barajların doluluk oranlarını açıkladı ve rezervuar hacmi olarak geçen yıldan daha kötü durumda olunmadığını söyledi.

“Yer altı barajı çalışmasını Kelkit ilçesinde kaydırdık”

Toplantıda Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'in sorusu üzerine Gümüşhane'de yer altı barajı olup olmadığını cevaplandıran Kılıçaslan, “Gümüşhane kent merkezinde Sarı Köprü olarak bilinen yerin karşısında sondaj yaptık, çalışma yaptık ama şehrin ana lokasyonunda uygulanabilir bir durumu yok. Biz de yer altı barajı çalışmasını Kelkit ilçesinde kaydırdık. Bahçecik içme suyu devreye girdiğinde zaten Gümüşhane kent merkezinin su sıkıntısı kalmayacak. Teknik açıdan da yer altı barajı yapılmasının mümkün olmadığı ortaya çıktı” dedi.

“Sadak barajının yukarısından bir noktaya Kelkit ilçesine içme suyu için proje çalışıyoruz”

Sulama amaçlı yapılmasına karşın Kelkit ve Köse ilçelerine içme suyu sağlanan Köse Barajında yaşanan sıkıntılarla ilgili Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler'in başta bulanıklık ve diğer yaşanan sıkıntıları dile getirerek barajdaki kaçağın önlenmesi için tedbir istediği toplantıda bu soruya cevap veren Kılıçaslan, “Bu tür barajlarda olabilecek seviyede bir kaçak var barajda. Bu barajdan 2 ilçemize senelik 4 milyon metreküp bir su tahsisi yapıldı. Sulama suyuyla birlikte bazı yıllarda sorun çıkacağı görülüyor ama içme suyunda sorun çıkmıyor. Her zaman yetecek içme suyunu orada tutuyoruz. İçme suyunu güvenli hale getirmek için başka bir kaynaktan bir proje yapıyoruz. Sadak barajının yukarısından bir noktaya Kelkit ilçesine içme suyu için proje çalışıyoruz” diye konuştu.

Bölge Müdürü Kılıçaslan, Gümüşhane kent merkezinde yıllardır bitmeyen Harşit Çayı ıslah projesini birkaç kes tasfiye edildiğini hatırlatarak yeni ihalenin 30 Ocak'ta yapılacağını ve çalışmanın tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Yeni Zigana tüneli Nisan ayında açılacak

Karayolları 10.Bölge Müdürü Mehmet Aşık ise Gümüşhane'de 12 milyar 458 milyon TL maliyetli 14 proje yürüttüklerini ve en büyük projeleri olan yeni Zigana Tüneli ve bağlantı yolları çalışmasının devam ettiğini belirterek, 2023 yılı Nisan ayında tüneli açmayı planladıklarını söyledi.

Yeni Zigana tüneli üstyapı işlerinin büyük oranda tamamlandığını, elektromekanik işlerinin 24 saat vardiya sistemiyle çalışılarak devam ettiğini kaydeden Aşık, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağına planlanan tünelle ilgili de bilgi veren Aşık, Tersun Dağına 4 bin 520 metre çift tüp olarak projelendirildiğini, 1,2 milyar TL yapım maliyetli projenin güzergah uygulama projesi çalışmasının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

“Havalimanına en hızlı ve en kısa yol çalışması yapılmalı”

Toplantının bu kısmında söz alan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, önümüzdeki Haziran veya Temmuz aylarında açılması planlanan Gümüşhane-Bayburt Havalimanıyla ilgili yol sorununa dikkat çekerek, “Allah devletimize zeval vermesin. Vizyon projelerle, dünyaya örnek olacak projelerle Gümüşhane taçlandırılıyor. Ulaştırma Bakanlığımız bünyesinde şehrimize havalimanı yapılıyor ama bizim orayı çok daha iyi işler halde tutabilmek açısından Gümüşhane'ye bir bağlantı yolu olması lazım. Nerden ve nasıl yapılacağı, en hızlı ve en kısa yol çalışması yapılmalı. Biz kendi havalimanımızı sağlıklı şartlarda kullanmak istiyoruz. Bu toplantının belki de en önemli kısmı burası. Geç kalmış bir durum bu. Bunu hızlandırmamız lazım. Bu büyük bir sorun olarak önümüze gelecek” dedi.

Havalimanı bağlantı yolunun yatırım programlarında olmadığını kaydeden Karayolları 10.Bölge Müdürü Mehmet Aşık ise “Bu konu yatırım programında olan bir konu değil. Bölge müdürlüğümüz uhdesinde buraya nasıl bir çalışma yapılabilir, nerelerden geçebilir şeklinde bir çalışmamız var. Kale köyünden Yaylım köyüne giden bir güzergah var geçmişte bu konuşuldu. Şuanda güzergah anlamında ondan daha alternatifli bir güzergah yok. Kendi içimizdeki çalışmayı yürütürken bunu genel müdürlüğümüze iletip bir projenin yapılması konusunda teklifte bulunacağız” ifadelerini kullandı.

“Çığ tüneli aslına uygun şekilde yeniden yapılacak”

Vali Taşbilek, eski Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerinde Zigana Dağında yer alan ve daha önce birçok kez çökme tehlikesi nedeniyle gündeme gelen çığ tüneliyle ilgili de şu açıklamayı yaptı: “Zigana çığ tünelinin aslına uygun şekilde projesi yapıldı. Çok yakın bir zamanda imalatına başlanacak. Eski görüntüsüyle birebir yapılacak bir çalışma. Oranın bir tarihi hatırası, dokusu var. O dokuyu kaybetmeyecek bir proje çalışması yaptık ve bu süreç uzun da sürdü. Projemiz onaylandı geldi. Öncesinde oradaki yapıyı kaldırmayı planlıyoruz. Can ve mal güvenliği önemli. Devamında aynı silüeti taşıyacak şekilde projeleri yapıldı ve o yapı aynı şekilde oraya yapılacak. İhalesinden sonra yıl içinde tamamlamamız gerek.”