Gümüşhane'de 22 bin fidan toprakla buluştu

Gümüşhane'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında "Geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganıyla 22 bin fidan toprakla buluşturuldu.

İlki geçen yıl yapılan etkinliğin ikincisi kent merkezinde Karşıyaka Mahallesi Mesire Ağaçlandırma alanında gerçekleştirildi. İl genelinde Merkez, Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde belirlenen alanlarda saatler 11.11'i gösterirken 22 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

İl merkezinde protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen programda 400 adet sarı çam ve huş fidanı toprakla buluşurken, eşi Sibel Taşbilek'le programa katılarak fidan dikip can suyu veren Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, etkinliğin 81 ilde eşzamanlı olarak yapıldığına dikkat çekerek, “Ülkemizin ağaçlandırmasına katkı amaçlı her ilde bir farkındalık oluşturmak amacıyla güzel bir faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Fidanları toprakla buluşturacağız” dedi.

Toprağı vatan yapan en önemli unsurlardan birisinin 'ağaç' olduğunun altını çizen Vali Taşbilek, “Şuanda yaptığımız faaliyet toprağımızı vatanlaştırma noktasında çok önemli bir faaliyet. Vatan kutsaldır. Vatan için bedel ödeyen şehit ve gazilerimiz var. Onların kahramanlıkları sayesinde toprağımız vatan oldu. Yerin altı bizim için tam bir vatan, yerin üstünü de vatanlaştırma çalışmalarının en önemlisi ağaç dikmek. Devletimizin bütün kurumlarımızın desteğiyle, gönüllü kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın desteğiyle çok uzun zamandır ağaçlandırma faaliyetleri yürütülüyor. Geleceğe nefes kampanyası da çok önemli bir faaliyet” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Kürtün ilçesindeki Üçtaş ve Örümcek Ormanları bölgesinde korkutan yangınlar olduğunu hatırlatan Vali Taşbilek, “Orman teşkilatlarımız, gönüllü kuruluşlarımız, vatandaşlarımız, askerimiz çok büyük fedakarlıklarla müdahale ettiler. Vatandaşlarımızı buradan daha dikkatli olmaya çağırıyoruz. Lütfen orman alanlarında ateş yakmayalım. Orman hepimiz için çok değerli ve kutsal. Ormanı değerlendireceğiz ama içerisine girdiğimiz zaman çocuğumuza bakar gibi korumak, kollamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Orman İşletme Müdürü Orhan Şen'in faaliyet hakkında bilgi vermesinin ardından yapılan duaya müteakip katılımcıların hazırlanan fidanları toprakla buluşturarak can suyunu vermesiyle program sona erdi.