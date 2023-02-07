Gümüşhane'de 23 kişinin gözaltına alındığı tefecilik operasyonunda 13 kişi tutuklandı

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tefecilik suçuna yönelik yaptığı eş zamanlı şafak operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından geçen Cuma günü kentte tefecilik suçuna yönelik yapılmış en büyük operasyon gerçekleştirildi.

25 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin ev ve bağlılarında yapılan aramada gizlenmiş şekilde çok sayıda çek, ‘tefecilik' suçundan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 2 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 22 adet fişek ve 13 adet av tüfeği fişeği ele geçirilirken, E.O.Y., E.O., F.Ç., G.G., H.Ş.C., H.Y., H.B., İ.S., M.K.A., M.T., M.S., Ş.C., T.Ö., Ü.E., V.O., Y.E.Ç., M.A., B.Ç., O.P., Ş.T., S.C., F.O. ve A.D. gözaltına alınırken, 1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.

Gözaltına alınan 23 şüpheli şahıstan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi

İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde Gümüşhane Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen, E.O., F.Ç., G.G., H.Ş.C., Ş.T., H.B., M.K.A., M.S., Ş.C., T.Ö., Ü.E., V.O., Y.E.Ç tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.Ç., E.O.Y., H.Y., İ.S., M.T., M.A., O.P., A.D., F.O., S.C. ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.