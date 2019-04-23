Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir dizi kutlama programı düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan program Gümüşhane Kültür Merkezindeki salon programıyla devam etti.

Gazipaşa Ortaokulu tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışının ardından Aysın Rafet Ataç İlkokulu tarafından hazırlanan salon programı izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Velilerin yoğun ilgisi nedeniyle yer kalmayan salonda gerçekleştirilen ve 100'ün üzerinde öğrencinin görev aldığı programda halk oyunları gösterileri, şiir dinletileri ve öğrencilerin hazırladığı oyun ve müzik gösterileri sahnelendi.

29 saz, 29 söz müzik korosunun konseriyle sona eren programda konuşan Vali Kamuran Taşbilek, 23 Nisan tarihinin millet egemenliğinin, millet iradesinin tescil edildiği gün olduğunu belirterek, “Millet kendi kararıyla, kendi iradesiyle kendisinin geleceğine sahip olma konusunda çıkmış olduğu noktada bugünlere geldi. Bu günlere gelmemizde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kalkınma mücadelesinde emeği olan büyüklerimizin katkısı söz konusu. Kuruluş hikâyemiz de kan ve gözyaşı var ama her şeyden ziyade birlik ve beraberlik var. Bugün kaybetmememiz gereken en önemli hususun bu olduğu kanaatindeyim. Birlik ve beraberlik bu milletin kodlarındadır. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek zorundayız. Üzerimize oynanan her türlü oyunlara karşı uyanık olmak zorundayız. Birbirimize karşı sevgi ve muhabbetimizi kaybetmeden 82 milyon bütün millet bir gönülde olarak el ele gönül gönüle 1920'de çıktığımız yola devam etmek zorundayız” dedi.

Çocuklara “Geçmişimizi, tarihimizi, bu mücadelenin ne şekilde yapıldığını bilelim” tavsiyesinde bulunan Vali Taşbilek, Bu mücadele kanı emeği olan ecdadımızın hatırasına saygı gösterme adına birliğimizi ve beraberliğimizi lütfen muhafaza edelim. Bir olursak beraber olursak Allah'ın izni ile bugün geldiğimiz yolun çok daha ötesine geçeceğiz. Allah birliğimizi bozmasın” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan da bir milletin yedi düvele karşı mücadele vererek, küllerinden yeniden ortaya çıkış destanının adının 23 Nisan olduğunu belirterek, “Bugün 99 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ilk Milli Meclis olan ve Kurtuluş Savaşının kazanılmasında büyük rol oynayan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı gündür. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak evlatlarımızı millî ve manevî değerlerine bağlı, evrensel değerlere açık, çağına yön verecek bilgi ve beceriye sahip, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek en temel amacımızdır. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, gözlerindeki ışık ve yüzlerindeki umutlar bizlere daima güç vermektedir. Çocuklarımız ne kadar mutluysa ulus olarak o kadar umutlu olacağız” ifadelerini kullandı.

Buradaki programın ardından Vali Taşbilek, Yusuf Çiftçioğlu İlkokuluna geçerek hayırsever vatandaşların katkılarıyla yapılan Kebire Çiftçioğlu Robotik Kodlama Atölyesi açılışını gerçekleştirerek hayırsever işadamlarına plaket takdim etti. Damla gönüllülerinin eşliğinde öğrenciler okul bahçesinde hazırlanan programda gönüllerince eğlendi.