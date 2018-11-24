Gümüşhane'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Gümüşhane'de 24 Kasım Öğretmenler günü gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Kutlama programı Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan ve öğretmenlerin çelenk sunmasıyla başladı.

Çelenk programının ardından salon programı ise Gümüşhane Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından organize edilen programda günün anlam ve önemine dair konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Toprağı vatan yapan, vatan uğruna o kadar şehit olan öğretmenimiz var ki. Allah mekanlarını cennet etsin. Onların sayesinde bu vatanda birlik beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Necmettin Yılmaz bizim çocuğumuz, kardeşimiz. Aybüke kızımız aynı şekilde” dedi.

“Fatih'i Fatih yapan Akşemseddin vardı”

Necmettin ve Aybüke öğretmenleri örnek göstererek öğretmenlerin yılmadan toprağı vatan etme gayesiyle çiçekleri derleyip bir buket haline getirme çabasıyla bütün vatan coğrafyasında bu çabayı gösterdiklerini kaydeden Vali Taşbilek, “O kadar değerli bir iş yapıyorsunuz ki. Malzemesi de meyvesi de insan olan bir unsurla uğraşıyorsunuz. Küçücük bir çocuğu toplumun en değerli unsurları haline getirerek toplumun huzuruna sunuyorsunuz. Fatih'i Fatih yapan Akşemseddin vardı. Bizi biz yapan da bir öğretmenimiz vardı. Bizlere emek veren bütün öğretmenlerimizi saygıyla anıyoruz. Öğretmenlik çok özel, özellikli, fedakarlık gerektiren peygamberi bir meslek. En önemli rütbesi öğretmenlik olan bir meslek” diye konuştu.

“Öğretmenlik mesleği bir memuriyet değildir”

İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan da milletlerin kahramanlarıyla ayakta durduğunu, birinin hudutları tutan ordular, diğerinin de yurdu nakış nakış dokuyan irfan orduları olduğunu belirterek, “Bin yıldır vatan tuttuğumuz Anadolu'nun fethi bu iki orduların zaferiyle sağlanmıştır. Öğretmenlik mesleği bir memuriyet değildir. Memuriyet görevdir. Oysa öğretmenlik gönüllü olmaktır. Bunun için her meslek para için yapılabilir ama öğretmenlik asla gönül olmadan yapılamaz. İnsan değerli bir varlıktır çünkü değerler üretir. Öğretmen değerlidir çünkü ürettiği değerlerin topluma yayılmasına vesile olur. Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonunda belirttiği üzere insan sadece madde veya sadece manadan ibaret olamayıp ikisini meczeden bir bütündür. Yani insan; öz ruh, kalp, akıl, madde, bedenle bir bütündür, Eğitim sistemleri ancak bu unsurları bir arada değerlendirebildiği ölçüde başarılı olacaktır” şeklinde konuştu.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına konuşan Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Sefa Oğuz ise öğretmenliğin meslek olmasının ötesinde bir yaşam tarzı olduğunu, bir sanat olduğunu söyledi.

24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verilirken kompozisyon ve şiir yarışmasında birinci olan öğrenciler eserlerini seslendirdi.

Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin ettiği program oratoryo gösterisiyle son buldu.