Gümüşhane'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlamaları

Gümüşhane'de 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından program düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi Salonunda düzenlenen programda özel öğrenciler atık malzemelerden yapılan elbiselerle defile gerçekleştirdi, skeçler sahneledi, türküler seslendirdi, şiirler okudu, işaret diliyle istiklal marşını okudu, Türkiye'nin 7 bölgesine ait halk oyunlarından kesitler sundu.

“Sevgi ve ilginin herşeye kadir olduğunu hep beraber gördük”

Programa katılan Vali Kamuran Taşbilek, etkinlik sonunda görev yapan özel öğrencilerle birlikte sahneye çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra yaptığı konuşmada “Özel gereksinimi olan kardeşlerimizin özel programını hep beraber izledik. Sevgi ve ilginin işin içine katıldığı zaman neler olabileceğini hep beraber gördük. Bugün bir farkındalıktı. Bütün dünyada 3 Aralık özel gereksinimi olan kardeşlerimizin bu toplum içinde var olduğunun bilinmesi için değerlendiriliyor. Heyecanlandım ve çok mutlu oldum izlerken. Bütün emeği geçen arkadaşlarımıza samimi teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgi ve ilginin herşeye kadir olduğunu hep beraber gördük” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdür Vekili Numan Orhan ise kurum olarak kendi özel gereksinimleri nedeniyle sosyal yardım ve destek ihtiyacı hisseden bireylere hizmet verdiklerini belirterek, özel bireylere imkan tanındığında neler yapabileceklerinin programda görüldüğünü söyledi.

Orhan, Gümüşhane'de engellilere yönelik yatılı hizmet veren iki kuruluş bulunduğunu, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 13 yaş üzeri 60 bayan engelliye, Kale köyünde bulunan özel bakım merkezinde de 21 vatandaşa hizmet verildiğini sözlerine ekledi.

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Elif Taş ise 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün 1992 yılından beri 156 ülkede farkındalık oluşturmak amacıyla, engellilerin topluma kazandırılması ve rehabilitasyonlarını kolaylaştırmak adına belirlenmiş bir tarih olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin son yıllarda yaptığı gerekli ve yerinde düzenlemelerle engellilerin yanında olduğunu gösterdiğini ve bunu onlara hissettirdiğini kaydeden Taş, “Kurum olarak özel çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını gidermeyi, psikosoyal durumlarını iyileştirmeyi görev bildik. Sebebi ne olursa olsun farklılıklarını kabul edip onları hayata hazırlamak için her türlü gayreti sarf ediyoruz” diye konuştu.

Etkinlik öğrencilerin sunumlarını gerçekleştirmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

Programa Vali Taşbilek'in yanısıra Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, kamu kurum müdürleri, MHP İl Başkanı Nadim Aydın, İYİ Parti İl Başkanı Ali Ateş, CHP Belediye Başkan Adayı Bedri Ağaç, STK temsilcileri ve özel öğrencilerin aileleri katıldı.