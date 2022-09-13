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Gümüşhane'de 30 dönüm mera alanı yandı

Gümüşhane’de 30 dönüm mera alanında çıkan ot yangını ekiplerin yoğun gayretiyle söndürüldü.

Gümüşhane'de 30 dönüm mera alanında çıkan ot yangını ekiplerin yoğun gayretiyle söndürüldü.


Merkeze bağlı Yenice köyüyle Nazlıçayır köyleri arasındaki Teknecik tepede kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın gevenlerin de alev almasıyla birlikte kısa sürede yayıldı.


İhbar üzerine olay yerine ulaşan Orman İşletme Müdürlüğü, Gümüşhane Belediyesi, ArzularKabaköy Belediyesi İtfaiye ekipleri vatandaşlarla birlikte söndürme çalışmalarına başladı.


Hızla Yenice köyüne doğru ilerleyen yangın rüzgarın yön değiştirip etkisini kaybetmesiyle güçlükle kontrol altına alınırken yangında 30 dönümlük mera alanı küle döndü. Geven ve otların alev aldığı yanında az miktarda ardıç ve kavak ağacı da yandı.


Ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışmalarına devam ediyor.

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