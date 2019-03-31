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Gümüşhane'de 30 kişi seyyar sandıkla oy kullandı

Gümüşhane’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 07.

Gümüşhane'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 07.00'da başlayan ve 16.00'da sona erecek oy verme işlemleri devam ediyor. İl merkezinde seyyar sandıklarla 30 kişi oy kullandı.


Toplam 607 sandıkta 122 bin 436 kişinin oy kullanacağı Gümüşhane'de vatandaşların talepleriyle yaşlı ve yatalak durumdaki hastaların oy kullanabilmeleri için uygulamaya sokulan seyyar sandık uygulaması kapsamında Gümüşhane il merkezinde oy verme işlemi tamamlandı.


Oluşturulan 2 ayrı sandıkla 30 ayrı noktadaki evlere gidilerek vatandaşların oy kullanılması sağlandı. Sisteme kayıtlı olan 5 kişinin 4'ünün öldüğü, bir kişinin de yoğun bakım servisinde tedavi olması nedeniyle oy kullanamadığı öğrenildi.


Sabahın erken saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar tamamlanan uygulama kapsamında görevliler Karaer Mahallesi, Nergiz Sokak'ta bulunan evinde sandık kurulunun eve kadar gelmesiyle oy kullandırılan 89 yaşındaki Gülümser Genç oyunu kullandı ve “Dünyaya yarayan olasınız” duasını etti.


Yatalak annesine bakan oğlu Malik Genç, “Bu imkandan faydalanmak istedik. Daha önce zor şartlar altında annemizi götürüp oy kullandırıyorduk. Seçimler için eve sandık bildirgeler yapıldığında müracaatımızı yaptık ve işlemleri başlattık. Bir oyumuz ziyan olmasın diyerek ilk kez bu uygulamaya müracaat ettik” dedi.

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