Gümüşhane'de 4.Ekoturizm Sempozyumu

Gümüşhane'de Zigana Doğa Okulu ve Türk Kadınlar Birliği Gümüşhane Şubesi ortaklığında ‘4.Ekoturizm Sempozyumu' düzenlendi.

Gümüşhane Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programın başlangıcında fuaye alanında kentin tarihi ve kültürel öğelerinin yer aldığı sergi gezildi. Resimlerin de yer aldığı sergide pestil ve kömeden yapılan gelinlik incelendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kemençe sanatçısı İlyas Parlak'ın verdiği mini konserle başlayan sempozyumun açılışında konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, dünyada kitle turizminden ekoturizme bir geçişin söz konusu olduğunu, dünyayla birlikte Türkiye'de de sürdürülebilir turizme doğru bir anlayış geliştiğini söyledi.

Dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyar insanın dünyada bir yerden bir yere hareket ettiğini kaydeden Vali Taşbilek, “Biz gezerken ayak izlerimizi bırakıyoruz. Masum manada ayak izlerimiz olsa sorun değil. Tonlarca çöp, plastik, sağlıksız ürün, doğayı çevreciyi yok edici bir sürü ürün insanın ayak izi. Bu ayak izlerimizle dünyayı tüketiyoruz. Dünya bu durumu görüyor. Bizim ülkemizde de ciddi manada sürdürülebilir turizm dediğimiz, ekolojinin dengesini bozmadan, dünyaya saygı duyan bir turizm anlayışı gelişiyor” dedi.

Türkiye'nin Allah vergisi güzellikleri olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, “Bizim ülkemizde deniz, güneş, kum turizmi hem de tarih, kültür, doğa, ekoloji turizmi açısından önemli bir konumda ülkemiz. Allah vergisi bir güzelliğimiz var. Bununla birlikte binlerce yıldır medeniyetlere beşikliğini yapmış Anadolumuzda bir sürü medeniyetin izi var” diye konuştu.

Türkiye'de turizmde ‘sürümden' kazanıldığını fakat bu durumun ileriye gitmediğini ifade eden Vali Taşbilek, “Turizm çeşitliliğini artırırsak denize, kuma, güneşe alternatif ürünler üzerinden turizm anlayışı geliştirirsek bizim 600-700 dolar arasındaki gelirimizi çok daha yukarıya çekecek. Bizim ülkemiz ekoturizm, ekeolojik turizm, sürdürülebilir turizm, tarih, doğa, kültür turizmi açısından çok önemli ve çok avantajlı bir coğrafyada. Bunları çok iyi özümseyerek ülkemizin turizmden aldığı payı ve tanınırlığını artıracağız. Turizm bakanlığımızın da bu yıl çok ciddi atılımı söz konusu. O çabalara bizler de elimizden geldiğince destek vereceğiz. Gümüşhane o bakirliği içerisinde tüm insanlığın hizmetine sunarak sürdürülebilir bir anlayış ve şekilde sunarak ülkemizin turizm seferberliğine çok büyük katkı sunacaktır” diye konuştu.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek ise dünyada uluslararası turist sayısının 1,4 milyara ulaştığını, 2020 yılında bu sayıya ulaşılması beklenirken, 2018 yılı sonunda 1,4 milyar insanın seyahat ettiğinin anlaşıldığını belirterek, “Türkiye geçen yıl 20 milyon civarında uluslararası turist ağırladı. Türkiye bu yıl 48-50 milyon arasında yabancı turist bekliyor. Çok büyük bir sektör, entegre bir sektör. Sadece gelen turist sayısından ibaret olmayan bir sektör” dedi.

“Turizm sadece gelen turist sayısının artması değildir”

Sürdürülebilirlik kavramının 2 boyutu olduğunu ifade eden Zeybek, “Birincisi geleceği konu alması, ikincisi koruma amacı gütmesi. Turizm kaynak olarak doğayı, kültürel değerleri, tarihi dokuyu kullandığı için sürdürülebilir kavramının yoğun olarak kullanıldığı bir sektör. Turizm sadece gelen turist sayısının artması değildir. Tüm turizm kavramlarında sürdürülebilir ilkesi ve anlayışı yatar. Ülkemizde 2 temel yaklaşım var turizm konusunda. Bunlardan birisi turizmin belli bölgelerin tekelinden çıkarak tüm ülkeye yaygınlaşması ve çeşitlenmesi. Ekoturizm turizmi çeşitlendirerek bu anlayışa katkı sağlıyor. Turizmle ilgili en önemli sıkıntımız turist sayısının fazla olmasına rağmen yeteri kadar gelir elde edemememiz. ABD'de her bir turist 3 bin dolar bırakıyor, bizde 650-700 dolar aralığında. Bu nedenle genel turizm anlayışımızı revize etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Zigana Doğa Okulu Başkanı Savaş Aydın, Türk Kadınlar Birliği Gümüşhane Şube Başkanı Aynur Çubukçu'nun selamlama konuşması yaptığı etkinlikte "Sürdürülebilir Ekoturizm" konulu 1.oturum Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek'in başkanlığında gerçekleştirildi. Bu oturumda İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bedriye Tunçsiper, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesinden Prof.Dr. Cantürk Gümüş, Prof.Dr. Hülya Kalaycıoğlu ve Zigana Coğrafyası Derneği başkanı Savaş Aydın sunum eşliğinde konuşmalarını gerçekleştirdi.

"Sürdürülebilir ekoturizm uygulamalı örnekleri" başlıklı ikinci oturum ise Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesinden Dr. Öğretim Görevlisi İsmail Çalık'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Bu oturumda Türk Kadınlar Birliği Gümüşhane Şube Başkanı Aynur Çubukçu "Ekoturizmde kadının yeri", ekoturizmci Fatma Altun "Güney köyünde ekoturizm uygulamaları", iş insanı ve tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak "PEstil ve kömeden gelinliğin ekoturizmdeki yeri", Kültür ve Turizm Bakanlığı çimon yapım sanatçısı ve müzik öğretmeni Emrah Kaya "Gümüşhane folklor ve müziğin ekoturizm açısından değerlendirilmesi", iş insanı Mustafa Akgül "Taşköprü yaylasının ekoturizm uygulamaları," Kürtün Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Erdem Olgun "Kürtün'de ekoturizm uygulamaları", ekoturizmci Güven Özel "Ordu Kabakdağı ekoturizm uygulaması" ve Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Abdulbaki Kara da "Şiran'da ekoturizm" konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Sertifika töreninin ardından sempozyum sona erdi.