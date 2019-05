Gümüşhane'de 7 yeni ambulans hizmete alındı

Sağlık Bakanlığı tarafından Gümüşhane'ye gönderilen 4x4 özellikli tam teşekküllü 7 ambulans düzenlenen törenle hizmete alındı. Yeni gelenlerle Gümüşhane'de ambulans sayısı 43'e yükseldi.

Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan 112 Acil Servis Komuta Merkezi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği bahçesinde bakanlık tarafından gönderilen ambulanslar için dağıtım ve hizmete alım töreni yapıldı.

Her ilçedeki acil sağlık hizmetleri istasyonlarına gönderilecek ambulansları inceleyerek yetkililerden bilgi alan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, burada yaptığı konuşmada “7 ambulansı tüm ilçelerimizde istihdam edeceğiz. Can kurtaran araçlar bunlar. Devletimize müteşekkiriz, Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ambulans altyapısı açısından ilimiz iyi durumda. Gerek normal gerek 4x4 gerekse kar tipi ambulanslar noktasında çok iyi hizmet verecek durumdayız. Ambulansların ilimize ve ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlimizde ambulanslarımızın vaka ulaşım hızı çok yüksek, inşallah çok daha iyi noktaya getireceğiz” dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Engin Pehlivan ise Gümüşhane'nin acil sağlık hizmetleri noktasında gerek araç envanteri gerek istasyon sayısı bakımından sorunu olmayan sayılı illerden birisi olduğunu belirterek, “İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği koordinesinde 1 komuta kontrol merkezi, 15 sağlık hizmetleri istasyonu, 43 acil müdahale ambulansı, 151 personel ile 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti verilmektedir” diye konuştu.

Pehlivan, Gümüşhane 112 Acil Servis'in vaka ulaşım hızının Türkiye ortalaması 0-10 dakika olan kentselde 5 dakika 13 saniye, Türkiye ortalaması 0-30 dakika olan kırsalda ise 19 dakika 35 saniye olduğunu, günlük ortalama çağrı sayısının 140, günlük ortalama vaka sayısının 35-45 arasında, ambulans başına düşen nüfus sayısının 3 bin 875, istasyon başına düşen nüfus sayısının 10 bin 849 olduğunu sözlerine ekledi.

İl Müftüsü Osman Ayas tarafından yaptırılan duanın ardından kurdele kesimiyle ambulanslar hizmete alındı. Kurdele töreninin ardından Vali Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen ambulansların şoför koltuğuna oturarak araçlara test sürüşü gerçekleştirdi.

Yeni gelen ambulanslarla birlikte Gümüşhane'deki ambulans sayısı 43'e yükselirken, bunların 18 tanesinin 4x4, 19 tanesinin 4x2, 4 tanesinin paletli, 1 tanesinin snowtrack ve 1 tanesinin de obez tipi olduğu, Türkiye genelinde her 16 bin 418 kişiye bir ambulans düşerken bu sayının Gümüşhane'de her 3 bin 875 kişiye, Türkiye'de her 30 bin 867 kişiye bir acil sağlık hizmetleri istasyonu düşerken bu rakamın Gümüşhane'de 10 bin 849 kişiye bir istasyon olduğu öğrenildi.