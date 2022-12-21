Gümüşhane'de 7 yıl önce kaybolan Hasan Germiç'in kemikleri defnedildi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ormanlık alanda ot toplayan köylüler tarafından bulunan insan kafatası ve kemiklerin 7 yıl önce kaybolan Hasan Germiç'e ait olduğunun kesinleşmesinin ardından Germiç ailesi teslim aldıkları kafatası ve kemikleri defnetti.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Üçtaş köyünün İmat Kıranı Mahallesi'nde 27 Mayıs tarihinde ormanlık alanda ot toplayan köylüler insan kafatası buldu. Jandarma ekipleri kafatası ve kemiklerin Kürtün'de daha önce kaybolan ve uzun aramalar sonucunda bulunamayan 49 yaşındaki Hasan Germiç'e ait olabileceği şüphesi üzerine çalışma başlattı. Kemikler ve kafatası kriminal laboratuvara gönderildi. Yapılan çalışmalar neticesinde kemiklerin Kürtün ilçesinde 24 Kasım 2015 tarihinde kaybolan Hasan Germiç'e ait olduğu kesinleşti.

Kriminal laboratuvardan çıkan sonucun ardından, Hasan Germiç'in oğulları Metin ve Ali Germiç ile yakınları bugün Torul Savcılığı'na giderek babalarının kemiklerini almak için gerekli evrakları imzaladı. Daha sonra Torul Devlet Hastanesi'ne giden oğlu Ali Germiç küçük bir tabut içerisinde kendilerine verilen kemikleri alarak cenaze aracına yükledi. Üçtaş köyüne getirilen Hasan Germiç'e ait kemikler usulen kılınan cenaze namazının ardından Üçtaş Köyü Merkez Mezarlığına defnedildi.

“Abimin artık bir mezarı var”

Hasana Germiç'in kardeşi Talat Germiç, “Yaşanması çok zor bir durum, anlatmak bir o kadar zor. Allah abime rahmet eylesin. İnşallah yapanların bir an teşhir edilerek, cezalandırılmasını istiyorum. İyi değiliz. Zor bir durum. Kemikler o dağda yıllarca kalmış. Bu hiç hoş bir şey değil. Zor bir durum. Tek tesellimiz onu defnetmemiz, bir mezarı olması ve yakınlarının başına gelip dua edebilecekleri bir yer var” dedi.

Öte yandan cenaze namazı öncesinde konuşan Merkez Kıran Cami imamı Mahmut Narin, karşısında bulunan Üçtaş köyü sakinleri ve Hasan Germiç'in yakınlarına hitaben, köylerinin bu lekeden kurtulması gerektiğini ve yalan söylemek ile bir kötülüğü ortaya çıkarmanın önemine uygun bir konuşma yaptı.