Gümüşhane'de 70 bin fidan toprakla buluştu

Gümüşhane'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle 7'den 77'ye toplumun bütün kesimlerinin katılımıyla 20 ayrı noktada 70 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım'da tüm Türkiye'de olduğu gibi Gümüşhane'de de Merkez ilçe, Kelkit, Şiran, Köse ve Torul ilçelerindeki 20 ayrı noktada sarı çam, badem, ceviz, ahlat, alıç ve kuşburnudan oluşan 70 bin fidan dikildi.

Tüm Türkiye'de saat 11.11'de ‘Geleceğe Nefes' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik için Gümüşhane'de şehrin simgelerinden Kuşakkaya zirvesinin eteklerinde Çamlıca Mahallesinde öğrencisinden askerine, polisine, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine yüzlerce vatandaşın katılımıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Kamuran Taşbilek, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde ‘Geleceğe bir nefes' projesi kapsamında milyonların tek yürek olduğunu belirterek, “Bugün Türkiye'nin her yerinde insanlar tek yürek olarak toprağına, vatanına sevdalı bir şekilde bu faaliyeti icra etmekte. Ülkemizin ve insanımızın en önemli özelliği toprağı vatan saymasıdır. Şuanda yapılan çalışmada toprağı vatan sayan milletin vatanına hizmet etme noktasında, vatanını daha değerli kılması noktasında çok özellikli bir çalışma. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş ise Türkiye'nin dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden birisi olduğunun altını çizerek, “Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle her yıl 11 Kasım günü Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. Bu farkındalık oluşturmak için çok önemli. Küresel ısınmaya, iklim değişikliğine karşı en etkili silah ağaçlandırmadır. Bir taraftan orman yangınlarıyla mücadele ederken diğer taraftan orman varlığımızı artırmak geleceğimiz açısından çok önemlidir. Ağaçlar çok önemli bir yutaktır. Bu çalışmaları biz çok önemsiyoruz. Biz ağaçları bize nefes versin diye dikiyoruz ama son zamanlarda öğrendik ki ağaçlar insanları da alkışlıyormuş. Onu da yeni öğrendik İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanından. Amacımız hem orman varlığımızı artırmak hem erozyonla mücadele etmek hem de iklim değişikliğine karşı mücadele etmektir. Gelecek nesillerimiz bu işin daha çok farkında olacaklar” diye konuştu.

Gümüşhane Orman İşletme Müdürü Orhan Şen ise 7'den 77'ye toplumun bütün kesimlerinden vatandaşların katkılarıyla etkinliği il genelinde 20 ayrı noktada yürüttüklerini kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından ücretsiz servislerle vatandaşların bölgeye ulaştırıldığı etkinlikte saat 11.11'i gösterdiğinde toplu olarak sarı çam ve badem fidanları alana dikildi.