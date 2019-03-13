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Gümüşhane'de 740 öğrenci yüzme öğrendi

Cumhurbaşkanlığının 100 günlük eylem planı kapsamında hazırlanan ‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi kapsamında Gümüşhane’de 740 öğrenci yüzme öğrendi.

Cumhurbaşkanlığının 100 günlük eylem planı kapsamında hazırlanan ‘Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında Gümüşhane'de 740 öğrenci yüzme öğrendi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan 3 aylık protokolle 81 ilde hayata geçirilen proje Gümüşhane Kapalı Yarı Olimpik Yüzme havuzunda hayata geçirildi.


Proje kapsamında il merkezindeki okulların 3 ve 4.sınıf öğrencilerinden oluşan 740 öğrenciye ücretsiz yüzme kursu verildi.


Bakanlıkların kursları eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam ettirilmesi talimatı vermesinin ardından ilçelerdeki öğrenciler için de yüzme kursu verilmeye başlandı.


Bu bağlamda Torul ilçesindeki 3 ve 4. sınıf öğrencileri bugün ilk kez yüzme havuzunda kursa başladı.


Proje ile Gümüşhane'ye yüzme bilmeyen çocuk kalmaması hedefleniyor.


Gümüşhane Yarı Olimpik Yüzme Havuzundan hizmete açıldığı 1 Nisan 2016 tarihinden bugüne yaklaşık 48 bin kişi faydalanırken, 3 bin 627 kişi de kurslara katılarak yüzme öğrendi.

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