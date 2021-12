Gümüşhane'de 93 kursiyere sertifikaları verildi

Gümüşhane'de Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan 4 ayrı kursta eğitim gören 93 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Halk Eğitimi Merkezi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün de destekleriyle açılan Kilim Dokuma, Tıbbi ve Aromatik Bitki Üreticiliği ve 2 adet Arıcılık kursu olmak üzere toplam 4 kursta eğitim gören 93 kursiyer için Halk Eğitimi Merkezi Salonunda sertifika töreni düzenlendi.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, kursiyerlere ürünlerinin Zafer Meydanı'nda açılacak teşhirli satış reyonlarında sergileneceğini ve kursiyerlerin ev ekonomilerine katkı sağlayacağı müjdesini verdi.

Gümüşhane'de hayat boyu öğrenmede ciddi anlamda güzel çalışmalar yapıldığını kaydeden Sünnetci, “Ciddi anlamda bir katılım var. Emeklerinize sağlık sizi tebrik ediyoruz. Bir müjdemiz de var. Bu belgeleri aldığınızda elde edilmiş ürünlerin sizin evinize ekonomik olarak geri dönüşü olmadığı zaman bir hobi olarak kalmasını istemiyoruz. Sayın Valimizle de yaptığımız görüşmede Zafer Meydanı'nda bir satış ofisi kurulacak. Kursiyerlerimizin ürünlerinin halka buluşması sağlanacak ve ekonomiye kazandırılacak. Bu da sizin aile bütçenize destek olacak. Teşhirle satış reyonları açacağız. Kurumlar arasında bu işbirlikleri olması lazım ki bu güzellikler olmaya devam etsin. Destek olabileceğimiz her konuda İl Milli Eğitim müdürü olarak kapımız her zaman açık. Elde ettiğiniz ürünleri lütfen ekonomiye kazandıralım” dedi.

“Bayanların bu işe girmesi çok önemli”

Arıcılık kurslarında sertifika alan kadın katılımcıları tebrik eden ve bu işe girmelerinin çok önemli olduğunu söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen ise “Biz bu kursları çok önemsiyoruz. Çünkü yapılan çalışmalar bilimsel yöntemle yapılması gereken çalışmalar. Bu işin hem mekteplisi hem de alaylısı var. Siz şu an mekteplisiniz ve size sertifikalarınızı vereceğiz. Sahaya da girmenizi istiyorum. Bu konuda şu müjdeyi verebilirim, bakanlığımızın arıcılık dalındaki destekleri çok büyük oranda. Siz yeter ki bize bu konuda isteğinizi arzunuzu bildirin, kapımız her zaman açık. Kovan desteğinden, makine ekipman desteğine kadar birçok konuda size yardımcı olacağız. Siz sadece arıları temin edeceksiniz. Burada asıl olan kovan. Yaban hayatını korumak için elektrik çitine kadar orada kullanılacak her türlü malzemeyi faturalandırarak yüzde 50 hibe ile vereceğiz. Bakanlığımızın en önem verdiği konulardan birisi arıcılık. Zigana Dağı ile Kop Dağı arasındaki bu bölge endemik bitki bakımından en zengin coğrafya ve bizim bunu katma değerli ürün haline getirmemiz gerekiyor, balımızı üretmemiz gerekiyor. Bu alanda ciddi bir altyapımız söz konusu, bal dolum tesislerimiz var. Balınızı paketleyeceğiniz bir tesisimiz söz konusu. Önemli olan sizin bu işe gönül verip girmenizdi, bir adım attınız. Burada kalmaması gerekiyor ama bunu geliştirmeniz gerekiyor. Bu konuda desteğiniz hazır. Özellikle bayan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, bayanların bu işe girmesi çok önemli” diye konuştu.

“Kurslarımız Gümüşhane'nin her yerinde devam etmektedir”

2021-2022 eğitim öğretim yılında toplam 106 kurs açıldığını söyleyen Gümüşhane Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Taş ise “2021-2022 eğitim öğretim yılı eylül ayından bugüne kadar 106 kurs açıldı ve 22 kurs tamamlandı, 84 kurs devam etmekte bu kurslara bin 893 kursiyer katılıyor. Kurslarımız Halk Eğitim Merkezinde Gençlik Merkezlerinde ve yurtlarımızda yani Gümüşhane'nin her yerinde hali hazırda devam etmektedir. Başarı gösteren kursiyer arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan Gümüşeller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayşegül Parlak ta “Biz Gümüşhaneliler Kooperatifi olarak Gümüşhaneli kadınlar evlerinde oturmasınlar istedik. Katma değerli ürünler üreterek ekonomiye can versinler istedik. Yaptığımız 4'e yakın projemiz vardı, hepsi onaylandı. Onlarla makine alımlarımızı yaptık bu yolda devam ediyoruz ve il müdürlüklerimizle de birlikte çalışıyoruz. Bu noktada herkese teşekkür ediyorum, Gümüşhane'de kadınların sesi olacağız” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mesut Olgun ve Musa Uncu tarafından verildi.