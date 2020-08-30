Gümüşhane'de AK Parti merkez ilçe 7.olağan kongresi yapıldı

olağan kongresi yapıldı. Tek adayın olduğu kongrede mevcut başkan Fatih Gürses yeniden başkan seçildi.

Halk Eğitimi Merkezi salonunda yapılan yeni tip koronavirüs hastalığı salgını (Covid-19) nedeniyle salona girişlerde ateş ölçümünün yapıldığı, katılımcılara maske ve dezenfektan dağıtılan kongre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ve video gösterisinin izlenmesiyle başladı.

Divan başkanlığını AK Parti Artvin Milletvekili ve Gümüşhane koordinatörü Erkut Erkan Balta'nın yaptığı kongreye kayıtlı 423 delege ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edilen salonda gerçekleştirilen kongrede konuşan Milletvekili Balta, pandemi süreci nedeniyle özel şartlarda kongreleri gerçekleştirdiklerini, virüsün daha da buluşmasına uygun ortamlar olması nedeniyle kongrenin mümkün olduğunca kısa olmasına çalışacaklarını söyledi.

Çok büyük ihanet ve tuzakları aşarak bugünlere geldiklerini kaydeden Balta, “Ülkemiz sürekli bir gerileyişteydi. Sağlam bir Türkiye devralmadı AK Parti. Bu ülkede mafya liderlerinin medya patronların oluşturduğu kabineler kuruluyordu. Bu parti sadece kuru bir siyasi hareket değildir. Doğu Akdeniz'de bütün dünyaya karşı Türkiye operasyon yapıyor. Bu milletin gerçek kimliğini tekrar dönmesini sağladı Recep Tayyip Erdoğan. Gümüşhane bu kutlu davanın bayrağını en yüksekte tutmaya başarmış olan bir şehrimizdir” dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Gürses kongrenin hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de bu davanın kutlu bir dava olduğunu belirterek, “Bu davada bir nefer olmak her kula nasip olmuyor. Bende bu partinin bir neferi olarak Cumhurbaşkanımızın yanında yol yürüdük, yürüyeceğiz. Bizler sizlerden aldığımız güçle şehrimize hizmet ediyoruz” diye konuştu.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş da bu kongrelerin 2023'e yürüyüş kongreleri olduğunun altını çizerek, “AK Parti adeta bir halk devrimiyle iktidara geldi. Biz iktidara gelmeden önce Türkiye'de toplam tünel uzunluğu 50 kilometre idi. Sadece bugün Gümüşhane'de toplam tünel uzunluğu 60 kilometreden fazla. Çok büyük bir değişim ve dönüşüm öncüsü oldu AK Parti. Artık tam bağımsız bir Türkiye var. Yeniden Türkiye süper ve güçlü bir ülke olacaktır. Biz yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül de kongrenin yapıldığı tarih olan 30 Ağustos tarihine dikkat çekerek, “Bugün Yunanı denize dökmemizin yıldönümü. Küresel güçlerin kuşatmasına rağmen bağımsızlık mücadelesi veren Türkiye var” dedi.

AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Av. Celalettin Köse de siyasetin insandan fedakarlık talep ettiğini, siyasi çalışmaların gecesi gündüzü, yazı kışı olmayacağını belirterek, “19 yıl önce yeni bir anlayışla yola çıkan partimiz daima milletinin hizmetkarı olmuştur” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Faaliyet ve kesin hesap raporlarının okunarak ibra edilmesinin ardından divan heyetine verilen yönetim kurulu listesinde yer alan isimler kürsüye çıkarak delegelere tanıtıldı.

Kongre yığılma olmaması için kurulan 3 sandıkta oy verilmesi işlemiyle son buldu.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Gürses'in yönetim kurulunda Abdulsamet Tanış, Ali İhsan Demir, Alim Şahin, Ayşegül Demir, Büşra Sipahi, Emine Sert Çelik, Emre Özdamar, Fatma Tanatmış, Gürkan Sevim, Hayati Akbağ, Hüseyin Yıldız, Mehmet Okan Daldaban, Musa Er, Mustafa Dal, Servet Selvi, Süleyman Demir, Turgay Ergin, Uğur Kartal ve Zekin Ünsal yer aldı.