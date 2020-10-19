Gümüşhane'de alabalık ve somon hasadı başladı

Denize kıyısı bulunmamasına rağmen barındırdığı zengin su yataklarıyla kültür balıkçılığında önemli yere sahip Gümüşhane'de, barajlar ve dereler üzerinde kurulan tesislerde yılın ilk somon hasadı yapılmaya başlandı.

Harşit çayı üzerine kurulan ve enerji üretimi yapılan Kürtün ve Torul Baraj Göllerinde balıkçılık yapan üreticiler yılın ilk somon hasadını yapmaya başladı.

Doğu Karadeniz'in denize kıyısı olmayan kenti Gümüşhane'de akarsular ve barajlardaki 37 işletmede her yıl ortalama 3 bin ton alabalık üretimi gerçekleştiriliyor.

Kürtün Baraj Gölü'nde balık hasadı yapan üreticileri ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, Gümüşhane'nin sahip olduğu akarsu, göl ve barajları ile kültür balıkçılığı üretimi için büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “İlimizde su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin büyük çoğunluğu Torul ve Kürtün baraj göllerinde faaliyet göstermektedir. Mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanılması sonucu su ürünleri yetiştiriciliğinde Gümüşhane'de son yıllarda önemli artışlar yaşanmıştır” dedi.

Karadeniz bölgesinin en önemli alabalık ve Karadeniz somonu üretim sahalarından birisinin Torul ve Kürtün baraj gölleri olduğunu belirten Birşen, “Bu barajlar elektrik enerjisi üretiminin yanında ilimiz ve bölge ekonomisine çok ciddi anlamda katkı sağlamaktadır. Bu baraj göllerindeki 22 işletmede yılda yaklaşık 3 bin ton alabalık ve Karadeniz somonu üretimi yapılıyor” diye konuştu.

Torul ve Kürtün barajlarında bulunan alabalık tesislerine yıl içerisinde stoklanarak üretimi devam ettirilen yetiştiricilik ürünü alabalıkların hasadının başladığını belirten Birşen, “Bir kilogram ve üzeri olan alabalıklar şoklanarak yurt içi tüketimine sunulmaya başlandı. Gümüşhane'nin su kaynakları balık üretimi için önemli bir potansiyele sahip. İlimizde baraj gölleri ve akarsu potansiyelinin önemli bir balık üretim merkezine dönüşmesi için desteklemelerimiz ve yönlendirmelerimize devam ediyoruz. İlimizde bu yıl Bakanlığımızca su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilerimize 2 milyon 325 bin TL destekleme ödemesi yapıldı. İlimiz genelinde 37 alabalık üretimi yapan işletme bulunmakta ve bu işletmelerin proje üretim kapasiteleri toplamı yıllık 4 bin 744 tondur. Bu çabamız ve üreticilerimizin azmi ve isteği ile ilimiz önemli bir üretim merkezine dönüşmeye başladı. Son yıllarda üreticilerimizin artan balık üretimi önemli bir ekonomik döngü oluşturmaya başlamıştır” ifadelerini kullandı.

Torul ve Kürtün Baraj göllerinde kafes balıkçılığının artık bir kültür haline geldiğini ifade eden Birşen, “Hasat edilen balıklar, yöre halkımıza ve civar illerde satışı yapılmaktadır. Ayrıca bir kilogram üzeri bireysel ağırlıklara sahip alabalıkların sahil illerinde denize indirilerek üç veya dört kilogramlık somon haline getirildikten sonra yurt dışına ihraç edilmektedir. Balık sevkiyatını tamamlayan işletmeler ise yavru balık stoklamasını yaparak yeni üretim sezonu için hazırlıklarını sürdürmektedirler. Üreticilerimize özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum ve sezonun bol kazançlı geçmesini diliyorum” şeklinde konuştu.