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Gümüşhane'de aracın çarptığı boz ayı öldü

Gümüşhane’de dün akşam Bayburt karayolunda maddi hasarlı trafik kazasına neden olan ayı gündüz saatlerinde vatandaşlar tarafından olay yerinden 50 metre uzaklıkta ölü bulundu.

Gümüşhane'de dün akşam Bayburt karayolunda maddi hasarlı trafik kazasına neden olan ayı gündüz saatlerinde vatandaşlar tarafından olay yerinden 50 metre uzaklıkta ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane-Bayburt karayolu Kale köyü mevkiinde Dört Evler Kavşağı'nda dün akşam aniden yola çıkınca bir aracın çarpması sonucu maddi hasarlı kazaya sebep olan boz ayı bugün vatandaşlar tarafından olay yerine 50 metre uzaklıkta ölü olarak bulundu. Olayın olduğu bölgeye yakın bir noktada kırsalda vatandaşlar tarafından çıkan koku sonucu fark edilen ayı oldukça büyük olduğu için köylüler tarafından alınamayınca Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlileri tarafından uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden alındı.


Boz ayının kazanın sebep olduğu iç kanama sonucu ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.

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