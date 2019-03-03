Gümüşhane'de badem ağaçları çiçek açtı

Türkiye'nin doğu bölgelerinde ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları devam ederken, Kürtün ilçesinde badem ağaçları bu günlerde çiçek açtı.

Karasal iklimin hüküm sürdüğü Gümüşhane'nin yüksek bölge ve zirveleri hala beyaz örtüyle kaplıyken, sahile yakınlığı nedeniyle Karadeniz ikliminden daha çok etkilenen Kürtün ilçesinde ise ağaçlar çiçek açtı.

Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi, Özkürtün Beldesine bağlı Karaçukur Mahallesi, Tirebolu-Torul karayolunun kenarındaki İncirli mevkiinde Nevzat Yıldız'ın bahçesinde bulunan badem ağaçlarının çiçek açması şaşkınlıkla karşılandı.

Derin bir vadide yer alan bölgenin zirvelerinde beyaz kar kütleleri dururken, bahçedeki badem ağaçlarının da beyaz çiçekleriyle ilkbaharın müjdesini vermesi görsel şölene sebep oldu.

Coğrafyasının yüzde 60'ı dağlardan oluşan, Türkiye'de görülen üç iklim türünden ikisi olan karasal iklim ve Karadeniz ikliminin görüldüğü Gümüşhane'de 600 metreden 3 bin 331 metreye kadar gelen rakım farkının yanında Türkiye'nin üç fitocoğrafik bölgelerinden ikisini sınırları içerisinde barındırması Gümüşhane'yi uzmanlar tarafından “enteresan ve sıradışı bir coğrafya” olarak nitelendirilmesine sebep oluyordu.

Karadeniz sahiline yakın bölgede son yıllarda Şubat ayının sonlarında çiçek açan badem ağaçlarının Mart ayının soğuk ve karlı geçmesi halinde donduğunu kaydeden Nevzat Yıldız, “Bazı yerlerde “çağla” da denilen badem ağacı Şubat ayının sonlarında çiçek açıyor. Mart ayında genelde don olunca dökülüyor. Bu yıl erken açtı. Meyvelerin donma tehlikesi var. Mart ayında eğer soğuk ve kar olursa don tehlikesi var” dedi.