Gümüşhane'de bal verimi son 10 yılın en düşük seviyesinde

Gümüşhane'de yıllık ortalama 800 ile bin ton arasında olan bal üretiminin bu yıl iklim şartları nedeniyle 500 tona düşmesi bekleniyor. Bu rakam son 10 yılın en düşük rakamı olarak değerlendiriliyor.

Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Gümüşhane Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Niyazi Gül'le birlikte il merkezine bağlı köylerdeki arıcıları ziyaret ederek, yaşadıkları sıkıntıları dinledi. İl Genel Meclisi olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydeden Erdoğdu, “Gümüşhane balının marka yolculuğunda üreticimize destek olacak ve ulusal pazarda yerini alması için elimizden gelen çalışmaları yapacağız. Bu hedeflere doğrultusunda 'Gümüşhane Arı Yetiştiricileri Birliği' ile çalışmalarımız devam edecek. Tüm üreticilerimize ilin ve ülkenin ekonomisine verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Son 10 yılın en az bal veriminin yaşandığı yıl”

Gümüşhane Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Niyazi Gül ise Gümüşhane'de her yıl 800 ile bin ton arasında bal üretimi olmasına karşın bu yıl iklim şartlarından dolayı bal veriminin ciddi oranda düştüğünü, net olmamakla birlikte 500 ton bal hasadı beklediklerini ve son 10 yılın en az bal veriminin yaşandığı yıl olduğunu söyledi. Yaşanan bu düşüşü iklim şartlarına bağladıklarını, Gümüşhane'deki iklim geçişlerinin, lokal yağışların ve dolu yağışının çiçeklenmeyi etkilediğini ifade eden Gül, bu nedenle de bal veriminin istekileri rakama çıkmadığını belirtti. İldeki arıcıların en büyük sıkıntısının konaklama olduğunu dile getiren Gül, “Bununla ilgili düzenli bir sistem oluşturamadık. 10 yıldır yaptığımız mücadeleye rağmen konaklamayla ilgili düzenli bir sistem oluşturamadık. Bunun sebebi de Gümüşhane'deki flora çeşitliliğinin tespit edilememesidir. Flora tespit edilerek hangi yörede ne kadar ballı bitki olduğunun belirlenerek bu oranda arı konaklaması yaptırılmalıdır. Herkes kendi kafasına göre gelip istediği yere konaklıyor. Ondan sonra da kaldırılamıyor. Yönetmeliğin köklü değişmesi gerekiyor. Bununla ilgili bakanlıkta çalışma var. Flora çeşitliliğinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, üniversite, valilik birlikte güzel bir projeyle tespit edilmesi gerekir. O tespitler sonucunda da hangi yörede ne kadar çiçek varsa o yörede o kadar arı kovanı bulundurulmalı” dedi.

“Arıcılıkta bütün hastalıkların anası varoa”

Arıcılıkta bütün hastalıkların anasının “varoa” olmasına karşın her arıcının kendi kafasına göre bu hastalıkla mücadele ettiğini kaydeden Gül, “Arıcılıkta bütün hastalıkların anası varoadır. Varoa arı üzerindeki parazittir. Arının zayıf düşmesine neden oluyor. Dolayısıyla biz bunu erken ilkbahar ve geç sonbaharda olmak üzere iki kez poplu ilaçlama yaparsak aynı ilacı, aynı zamanda yaparsak bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz. Bununla ilgili bu yıl girişimde bulunduk ama tam verimli sonuç alamadık. Belki bakanlık nezdinde bu işin yapılması düşünülüyor. Eğer bu olursa arıcılıkta devrim olacak” diye konuştu.

İl Genel Meclisi Başkanı Erdoğdu'dan il merkezi ve ilçe merkezlerindeki uygun alanlarda kışlatma alanları yapılması için destek isteyen Gül, “Yaz sezonunda bütün arıcılarımız yüksek bölgelere çıkıyor. Ancak kış sezonunda arının kışlatılması gerekiyor. Bunun için şehir merkezlerine getiriyorlar. Bunun için uygun alanlarda kışlatma mekanları oluşturulsun ve arıcılar arılarını buralara koysun” ifadelerini kullandı.

“Gümüşhane'de endemik bitki oranı çok fazla olduğu için bütün çiçeklerden toplanan balların kalitesi daha da artıyor”

Gümüşhane'de ilçelerle birlikte 530 kayıtlı üyeleri olduğunu ve 65 bin kovan sahibi olduklarını kaydeden Gül, kayıtlı olmayanlarla ve gezgin arıcılarla birlikte kovan sayısının 100 bini bulduğunu belirterek, “Bu ilerleyen yıllarda daha da artacaktır. Gezginci arıcılarla birlikte kovan sayısı 100 bini bulmaktadır. Ordu, Samsun, Trabzon, Rize'den Gümüşhane yaylalarına arı getiren arıcılarımız var. Burada çiçek oranı fazla, balı daha kaliteli. Her yörenin bitki çeşitliliğinden kaynaklanan kendine has ve kendine özgü bir balı ve bal aroması vardır. Gümüşhane'de endemik bitki oranı çok fazla olduğu için bütün çiçeklerden toplanan balların kalitesi daha da artıyor. Geven, kekik, yaban korungası ve diğer ballı bitki türleri Gümüşhane balının kalitesini verir. Toprağın kimyasallardan uzak olması, fabrika atıklarından uzak olması balın değerini artırıyor” dedi.

Gül, Meclis Başkanı Erdoğdu'ya ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederek, “Arıcıların sorunlarını çözmek için İl Genel Meclisi başkanımızla birlikte bizzat arıcılarımızın taleplerini, isteklerini yerinde görmek, yaşantılarını yerinde görmek ve dilek ve temennilerini alabilmek için gittik geldik. Kendisine çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakası için. Belki de Gümüşhane'de bir ilk oldu birlikte gidip gezmemiz, yerinde görüp sorunları yerinde tespit etmemiz. İnşallah geleceğimiz için güzel olacaktır” diye konuştu.