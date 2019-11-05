Gümüşhane'de bir fotoğraf makinesi firması 2 günlük fotoğraf atölyesi ve tanıtım çalışması düzenledi

Gümüşhane'de bir fotoğraf makinesi firması tarafından 2 gün süren bir atölye ve tanıtım çalışması düzenlendi.

Gençlik Merkezinde fotoğrafçılık kursu veren ödüllü fotoğraf sanatçısı Uğur Bulut'un girişimleriyle Gümüşhane'ye gelen heyet, beraberinde son model 20 adet fotoğraf makinesiyle birlikte kursa katılan gençlere hem fotoğraflar teknikleri hem de estetik bilgiler aktardı.

Fotoğraf sanatçıları ve atölye eğitim uzmanları Hazar Çelik, Harun Canlı ve Uğur Bulut'tan oluşan heyet ilk gün kursiyerlerle birlikte sonbahar mevsiminin tüm güzelliklerinin en güzel şekilde izlenebildiği Torul ilçesine bağlı Zigana köyünde sonbahar fotoğrafları çektikten sonra yine Türkiye'nin en önemli karışık ormanlarından birisi olan ve doğal müzesi olarak nitelendirilen Kürtün ilçesi sınırlarındaki Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma alanında çalışmalar yaptı. Daha sonra Kırgeriş köyüne giderek yapılan külek çalışmalarını portre atölyesiyle fotoğraflayan gençler ertesi gün ise makinelerle serbest fotoğraf gezisi gerçekleştirdi.

Çalışma için Gümüşhane'ye gelen sektörün önemli isimleri atölyenin ikinci gününde kentin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye Mahallesi ve Torul ilçesi sınırlarındaki Karaca Mağarasını gezdi.

İki gün boyunca fotoğraf makinelerinin deklanşörlerine defalarca basarak bu fotoğraflarını Gümüşhane etiketiyle sosyal medya mecralarında paylaşan eğitmenler şehrin tanıtımına da önemli katkı sağladı.

Eğitim uzmanlarından fotoğraf sanatçısı Hazar Çelik, atölye çalışmasıyla birlikte gençlere hem fotoğraf makinesi deneyimi yaşattıklarını hem de küçük atölyeler, fotoğraf gezisi etkinlikleriyle güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

İlk kez geldikleri Gümüşhane için “Gümüşhane şahane” yorumu yapan Çelik, “Buraya fotoğraf turları tarzında etkinlikler de yaptırmak isterim. Doğası mükemmel, 2 gün yetmedi bile hayran kaldık” dedi.

“Kesinlikle görülmesi gereken bir yer”

Gümüşhane'nin tarihi eserleriyle, coğrafyasıyla daha fazla bilinmesi gerektiğini kaydeden Çelik, “Doğası muhteşem. Fotoğraf adına fotoğrafçıların da buraya bilmesi lazım. Fotoğraf turları düzenlemeleri lazım. Doğasıyla hayran bırakan bir yer. Zigana köyüne, Örümcek ormanlarına, Kırgeliş köyüne, oradan yol güzergahındaki sonbahar görüntüleri ve kış manzaralarını Zigana Köyünde sonbahar ve kış görüntüsünü beraber çekme fırsatı bulduk. Zigana ve örümcek ormanı özellikle çok güzeldi. İnsanlar inanılmaz yardımsever, çok güler yüzlü herkes. Herkes bizi inanılmaz güzel ağırladı. Finali Karaca Mağarasında yaptık. Burası kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Ben içeri girdiğinde inanamadım, büyülendim. Süleymaniye mahallesi de tarihiyle büyülüyor. Çok eski yıllara dayanan tarihi var. Eski kalıntıları çektik. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Sonbaharla birlikte Gümüşhane'nin gizli bahçesi gibi olmuş burası” diye konuştu.

Bir diğer eğitmen ve fotoğraf sanatçısı Harun Canlı ise hiç gelmediği Gümüşhane'ye kafasındaki soru işaretleriyle ilk kez geldiğini belirterek, “Ben iyi ki gelmişim dedim. Keşke 2 gün değil de daha uzun kalsaydık. Ama bir sonraki gelişlerimizle açığı kapatmak isteriz. Doğası ve insanı çok güzel bir şehir. Biz iki gün boyunca atmosferde büyülendik” ifadelerini kullandı.

“Fotoğraf açısından zengin ve bakir bir bölge”

Gümüşhane'ye gelirken Karadeniz'e yakın olduğu için ağaçlık alanların, ormanlık alanlardan güneşli, ışık huzmeli fotoğraflar çekmeyi planladığını fakat çok daha farklı fotoğraflar yakaladıklarını kaydeden Canlı, “Geldiğimizde Zigana'ya gittik. Sabah gün doğumunda sisli bir ortam ve yüksek rakım. Bir tarafında sonbahar, sararmış yapraklar bir tarafın böyle kışın karlı ağaçlar. Buralar insanı hem büyülüyor hem çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Örümcek ormanlarının daha fazla rağbet görmesinden yanayım. Bir orman yapısı var ama onun haricinde dereleriyle, şelaleleriyle, çok efsane güzel fotoğraflar çıkartıyor. Özellikle fotoğrafçı arkadaşların buraya biraz ilgi göstermesi gerekiyor. Sadece fotoğraf için değil, gezip görmek, güzel bir yerde, güzel bir ambiyansta vakit geçirelim diyen herkesin uğraması gereken bir yer. Süleymaniye'de hamamlar, kiliseler buranın tarihi dokusunu çok fazla ön plana çıkartıyor. Karadeniz kültürü bir tarafta, doğunun kültürü bir tarafta. Aşağı mahallede kemençe yukarı mahallede davul zurna oynanıyor. Tam bir kozmopolit yapısı var. Bunun biraz daha ön plana çıkartılması güzel olabilir. Karaca Mağarası çok güzel. Fotoğraf açısından zengin ve bakir bir bölge. Gezip, görmek vakit geçirmek için çok güzel bir şehir” şeklinde konuştu.