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Gümüşhane'de bölücü terör örgütüne ait depoda yaşamsal malzeme ele geçirildi

Gümüşhane’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarına ait depoda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Gümüşhane'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarına ait depoda yaşamsal malzeme ele geçirildi.


Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kürtün ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Er Ercan Ordu Operasyonunda arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait bir depo tespit eden jandarma ekipleri tarafından depoda çeşitli miktarlarda yaşamsal malzeme ve motor yağı bulundu.


Öte yandan Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

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