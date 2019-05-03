Gümüşhane'de çiftçilere 145 bin adet domates ve salatalık fidesi dağıtıldı

Gümüşhane'de Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresi destekleriyle il genelindeki çiftçilere yüzde 50 hibe destekli sera için 145 bin adet domates ve salatalık fidesi dağıtıldı. Dağıtılan fidelerle 600 ton domates ve 200 ton salatalık hasadıyla 4 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

Temiz su kaynakları ve kirlenmemiş toprakları, organik üretim kültürüyle meyve ve sebzelerinde ayrı bir aroma ve lezzet bulunan Gümüşhane'de örtüaltı üretimin artırılması için son yıllarda yapılan çalışmalar devam ediyor.

Bu bağlamda İl Özel İdaresi tarafından finanse edilerek Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünden temin edilen domates ve salatalık fideleri düzenlenen törenle üreticilere dağıtıldı.

“Ülkemizin her türlü dengesini değiştirme noktasında tarım çok önemli”

Törende konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, en son açıklanan enflasyon rakamlarına atıfta bulunarak tarımdan kaynaklanan enflasyonun 3 aylık dilim için yüzde 31 olduğuna dikkati çekerek, “Ülkemizin her türlü dengesini değiştirme noktasında tarım çok önemli. Bu bölgede de çiftçilikle uğraşan sizler bu faaliyeti yaparken mutlu olsun diye Tarım Müdürlüğümüze Özel İdare kaynaklarından belirli bir katkı sağladık. Tarım, sebze, meyve üzerine çalışalım ki biran önce bu ilde başka illere bağlı olmaksızın kendi sebzemizi, meyvemizi üretelim. Bu bölge ve çevresindeki illere kendi toprak yapısıyla lezzetli ve doğal olan ürünü sunarak hizmet edelim” dedi.

“Dikey tarımla ilgili çalışmamız var”

Dağıtılan 145 bin fidenin yetmeyeceğini kaydeden Vali Taşbilek, “Dikey tarımla ilgili bir çalışmamız var. Arazisi olmayan yerlerde dikey tarım uygulamaları daha fazla verim veriyor. İnşallah bunu da özellikle gönüllü arkadaşlarımız varsa çalışmamıza katılabilirler. Gümüşhane'yi kendine yeter, çevresine yeter bir sebze-meyve bütünlüğü içerisinde değerlendirdiğimizde iyi ve nitelikli bir tarım faaliyeti yapalım istiyorum” şeklinde konuştu.

“Geçen yıl 50 bin fide dağıtmıştık, bu yıl 145 bin fide dağıtıyoruz”

Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen ise konuşmasında Gümüşhane'nin Çoruh ve Yukarı Fırat havzası olarak ikiye ayrıldığını hatırlatarak, “İlimizin iklim verilerinin toprak yapısını, coğrafi şartlarını dikkate alarak bir ürün planlaması yaptık. Yapmış olduğumuz planlamada öncelik meyvecilik dedik. Hayvancılığa bağlı olarak yem bitkisi üretimi ve sebze üretimi dedik. Sebze üretimini daha etkin ve verimli hale getirmek için geçen sene başlatmış olduğumuz projemizde 50 bin fide dağıttık. Bu yıl Valimizin katkılarıyla 145 bin fide getirdik. Amacımız bu fidelerle üreticilerimizi sertifikalı, kaliteli fide ile tanıştırmak, verdikleri emeklerin karşılığında daha fazla verim almalarını sağlamak. Çiftçilerimizin memnuniyeti bizim memnuniyetimiz olarak görüyoruz. Çiftçilerimiz ne kadar memnun olursa biz de o kadar memnun oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dağıtılan fideler üreticiye 4 milyon TL gelir sağlayacak”

Dağıtılan fidelerden 600 ton domates ve 200 ton salatalık hasadı beklediklerini, bunun üreticilere 4 milyon TL gibi bir kazanç sağlamasının hedeflendiğini kaydeden Birşen, “Bu da bizim için güzel bir sonuç. Burada durmayacağız. Bunu artırarak devam edeceğiz. Gümüşhane'de üretilen ürünlerin bir katma değeri var. Gümüşhane meyve ve sebzesinin tadı, aroması bir farkındalık oluşturmuş. Bölge illerinde üretmiş olduğumuz ürünlerimiz çok satıyor. Siparişler alıyor seracılarımız, meyvecilerimiz bu ayrı bir katma değer oluşturuyor. Gümüşhane'nin tarım alanları biraz kısıtlı. Var olan coğrafyamızın ancak yüzde 20'si tarım alanı. Bizde bunu en verimli ve etkin şekilde kullanmak için uğraşıyoruz. Arazilerimiz küçük olduğu için daha çok bölgeye uygun, bölgenin toprak yapısına uygun çeşitleri getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bunlarda da başarılı olacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmaların ardından şehit aileleri ve kadınlar önceliklendirilerek fidelerin dağıtımı gerçekleştirildi.