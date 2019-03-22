Gümüşhane'de çiftçilere meyve fidanı dağıtımı yapıldı

Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün İl Özel İdaresi finansmanı ile sağladığı bin 150 fidan çiftçilere dağıtıldı.

Gümüşhane'de meyveciliğin geliştirilmesi, kırsal kesimde yaşayan çiftçilerin gelir düzeylerinin yükseltilmesi, çiftçi gelirlerinin çeşitlendirilmesi, meyve bahçesi sayısını artırılması ve Gümüşhane'nin ekonomisine katkıda bulunmak için yürütülen "Meyveciliğin Geliştirmesi Projesi" kapsamında başvuru yapan çiftçilere fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi finansmanı ile gerçekleştirilen projeler kapsamında 60 dekar alanda dikimi yapılmak üzere bin 150 adet yüzde 100 hibeli fidan 43 çiftçiye teslim edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada 2019 üretim sezonunda dikilmek üzere üreticilere 180 adet elma, 200 adet armut, 610 adet kayısı, 80 adet şeftali, 80 adet erik açık köklü, 1. sınıf fidanı dağıtımı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ayrıca meyve yetiştiriciliği potansiyeli bulunan köylerde teknik personeller tarafından proje bilgilendirmeleri ve meyvecilik ile ilgili yetiştiricilik, bakım, budama, gübreleme ve zirai mücadele hakkında eğitim çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.