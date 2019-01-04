Gümüşhane'de çığ nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Aşağı Yuvalı köyüne ulaşımı sağlayan yolda geçtiğimiz hafta bir haftada farklı yerlerden gelen 6 ayrı çığ İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından temizlenerek yol ulaşıma açıldı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından Yağmurdere vadisinde yer alan Aşağı Yuvalı köyünün yolunda oldukça dik olan 6 ayrı noktadan çığ gelmişti. Bir hafta içerisinde çığ gelen bölgede İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma yaptığı her günün ertesinde de farklı noktadan çığ gelmişti.

Yıllardan beri sürekli çığ gelen bölgeyi bilen ve çığ afeti konusunda eğitimli İl Özel İdaresi personeli tarafından iş makineleriyle dikkatli ve tedbirli gerçekleştirilen çalışmanın ardından 6 ayrı çığ noktası tamamen temizlendi.

İl Özel İdaresine ait iş makineleri yol üzerinde 10 metre yüksekliğinde ve 30 metre uzunluğunda ki çığ kütlesini 2 günde temizlerken, gece yarılarına kadar süren çalışmaların ardından yol tamamen ulaşıma açıldı.

Kış mevsiminde 20 vatandaş ve 80 büyükbaş hayvanın bulunduğu köye ulaşım sorunsuz şekilde sağlanabiliyor.