İhlas Haber Ajansı

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Gümüşhane'de çobanın yaktığı ateş nedeniyle 20 hektarlık arazi küle döndü

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde hayvanları otlatmaya giden çobanın çay demlemek için yaktığı ateş rüzgarın etkisiyle kuru otların bulunduğu arazide yangına neden oldu.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde hayvanları otlatmaya giden çobanın çay demlemek için yaktığı ateş rüzgarın etkisiyle kuru otların bulunduğu arazide yangına neden oldu. Yangında 20 hektarlık alan küle dönerken, köylülerin ve ekiplerin 3 saatlik yoğun çabasıyla yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.


Yangın saat 12.00 sıralarında Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Yeşilpınar köyü Yatak mevkiinde meydana geldi. Bölgede çobanlık yapan bir kişinin hayvanları otlatmak için gittiği bölgede çay demlemek için yaktığı ateş rüzgarın etkisiyle kuru otların bulunduğu alana sıçradı. Rüzgarın ve kuru otların etkisiyle büyüyen yangına köylüler ve ekipler müdahale etti. Köylülerin ve ekiplerin 3 saat süren yoğun çabasıyla ormanlık alana sıçramadan son anda kontrol altına alınan yangın sonucunda 20 hektarlık alan küle dönerken, yangın sonucunda bir kişi yaralandı.

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