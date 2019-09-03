Gümüşhane'de Çocuk Trafik Eğitim Parkı tamamlandı

Gümüşhane'de İçişleri Bakanlığı'nın trafik güvenliği açısından farkındalık oluşturma ve insan odaklı trafik vizyonu çerçevesinde Vali Kamuran Taşbilek'in talimatlarıyla yapımına başlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkındaki çalışmalar tamamlandı.

İl Özel İdaresi tarafından yapımı gerçekleştirilen ve Gümüşhane Belediyesi'nin de katkı sağladığı tesisi yeni eğitim öğretim yılı başlamadan tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade Vali Taşbilek, yetkililerle alanda incelemelerde bulundu.

Yeni Şehir Stadyumu bitişiğindeki alana yapılan tesislerde yetkililerden bilgi alan Vali Taşbilek, burada yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun insanı önceleyen ve insan odaklı trafik anlayışının hakim kılınmasına yönelik direktifleri çerçevesinde; yapımına başladığımız Gümüşhane Çocuk Trafik Eğitim Parkında, ilimizde eğitim öğretim gören ve geleceğimizin teminatı olan anaokulları ve ilkokullardaki çocuklarımızın trafik bilincini geliştirmek, çağdaş bir trafik kültürü kazandırabilmek, evrensel trafik değerlerine yönelik farkındalık oluşturmak, teorik olarak verilen eğitimleri pekiştirmek ve gelecek yıllarda ülkemizi trafik değerleri ve kuralların uygulanması noktasında çok özellikli ve üstün bir konuma getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

2019 yılının Türkiye'de İçişleri Bakanlığınca yaya öncelikli yıl olarak ilan edildiğini hatırlatan Vali Taşbilek, “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın sloganını sürücülerimize bir kez daha hatırlatıyoruz, yayalara öncelik vereceğiz. Bir trafik ışığında veya bir yaya geçidinde, okul önlerinde veya akan trafikte, bir vatandaşımız geçiyorsa mutlaka durup ona öncelik vereceğiz. Trafik güvenliği açısından çocuklarımızın trafik kurallarına uyma konusunda eğitilmeleri ve doğru alışkanlıklarla donanmış sürücüler ve yayalar olarak yetişmelerinde Çocuk Trafik Eğitim Parkının etkin olacağına inanıyorum. Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğimiz Çocuk Trafik Eğitim Parkının hayata geçirilmesinde emeği geçen bütün kurumlarımıza ve arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.