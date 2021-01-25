Gümüşhane'de çocuklar kuş yemliği yaparak mutlu oluyor

Gümüşhane'de kar yağışıyla doğanın beyaz örtüyle kaplanması ve havaların soğumasıyla birlikte koca yürekli minik çocuklar kuş yemliği yaparak hem mutlu oluyor hem de kuşları yemliyor.

Torul ilçesine bağlı İnkılap köyünde yaşayan Oral ailesinin minik çocukları TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral'ın önderliğinde plastik atıkları kullanarak kuş yemliği yapıp köyün çeşitli yerlerine asıyor.

Bir adet yoğurt kabı kapağı, bir adet 2 litrelik pet şişe ve bir miktar iple yapılan yemlikler için kapak ve şişenin delindikten sonra şişenin kapağından geçirilen iple bağlanan bidonlara buğday dolduruluyor.

Hazırlanan şişeleri el arabasına doldurduktan sonra köyün üst kısımlarına giden çocuklar içi buğdayla dolu kuş yemliklerini ağaçların uygun olan dallarına asıyor.

Şişeyle yaptıkları kuş yemliklerini ağaçlara bırakan minik çocuklardan Yağmur Oral, “Kuşlar yesin diye yemlik yaptık. Havalar soğuk olduğu için aç kalabilirler. Bizde aç kalmalarını istemedik” dedi.

Zeynep Oral ise 3 yaşından beri kuş yemliklerini yaptıklarını belirterek, “Bunları yapıp asınca kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü kuşlar aç kalmayınca ben çok mutlu oluyorum” diye konuştu.

Ebrar Oral “Kuşlar aç kalmasın diye yemlik yaptık. Onlar doyunca bende mutlu oluyorum” ifadelerini kullanırken Ahmet Oral ise “Köyde kuş yemlikleri yapıp ağaçlara asıyoruz. Biz yiyoruz, aç kalmıyoruz. Onlar da aç kalmasın dedik. Kuşlar hemen başladılar gelmeye. Onlar yemi yiyince nasıl mutlu oluyorlarsa bizde mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.

“7-8 yıldır kuş yemliği yapıyoruz”

Grubun en küçük üyesi Sıla Oral da çok mutlu olduğunu söylerken babası TEMA Vakfı Gümüşhane temsilcisi Yusuf Oral yaklaşık 7-8 yıldır kuş yemliği yaptıklarını, hayvanların derdiyle dertlendiklerini söyledi.

Köyler boşaldığı için, tarlalar ekilmediği için hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını kaydeden Oral, “Türlerin yok olması literatüre yeni hastalıkların eklenmesi anlamını taşımakta. Bu ekolojik dengeyi korumak için üzerimize düşenlerden birisi de kuşların aç kalmasını önlemek geliyor. Geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz biz sistemle pet şişe, plastik kapak ve buğday kullanarak kuş yemliği yapıyoruz. Bunu köyün çocuklarına, eğitim uyguladığımız bütün okullarda öğrencilere gösteriyorum. Biz bugün 4-5 tane yemlik yaptık ama bugün Gümüşhane'de yüzlercesi yapılıp asıldı” dedi.

Gümüşhane'de son bir ay içerisinde 250 çocuğa iklim değişimi eğitimi verdiklerini belirten Oral, “Bunların hepsinden aileleriyle birlikte bir tane yemlik yapmasını istedim ve bunun sözünü aldım. Bugün Gümüşhane'de 250 yemlik yapılıp asılmıştır ağaçlara” diye konuştu.