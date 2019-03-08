Gümüşhane'de 'Coğrafi İşaretli Ürünlerde Kooperatifçilik Stratejisi' toplantısı

Gümüşhane'de Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından 'Coğrafi İşaretli Ürünlerde Kooperatifçilik Stratejisi' konulu bilgilendirme ve tanıtım toplantısı yapıldı.

Ramada Gümüşhane Otelde düzenlenen toplantıda DOKA Gümüşhane Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Serkan Atabaş, yaptığı açılış konuşmasında bölgede 25 coğrafi işaret alan ürün olduğunu, proje ile bölgenin bu konudaki raporunun çıkacağını, iş planının çıkarılacağını ve ardından eylem planının oluşturulacağını söyledi.

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay ise üretilen ürünlerin mutlaka markalaştırılması ve tescillendirilmesi gerektiğini belirterek, son dönemde Gümüşhane'nin önemli turizm destinasyonlarından birisi olan Torul Kalesi Cam Seyir terasında misafirlere sunulan tescilli “Siron Kebabı”nı örnek vererek girişimci Hüseyin Kalaycı'dan övgüyle bahsetti.

Gümüşhane'nin Gümüşhane dut pestili, Gümüşhane kömesi, Gümüşhane ekmeği ve Gümüşhane sironu olmak üzere 4 ürününün coğrafi işaret belgesi aldığını dile getiren Akçay'ın konuşmasının ardından panel kısmına geçildi.

DOKA Uzmanı ve panel moderatörü Ahmet Doğan, projenin “Neler yapabiliriz?” sorusuyla yola çıktığını belirterek, coğrafi işaret konusunda işbirliğine ihtiyaç olduğunu söyledi. 20 milyon nüfuslu İstanbul'da 2 coğrafi işaret bulunmasına karşın Gümüşhane'de 4 coğrafi işaretli ürün bulunduğunu ifade eden Doğan, proje ile Türkiye'ye model olmak istediklerini söyledi.

Ekim ayında stratejilerini açıklayacaklarını, devamında büyük bir sosyal medya kampanyası yaparak coğrafi işaret belgeli 25 ürüne tanıtım filmleri çekeceklerini, tanıtım tırları oluşturacaklarını söyledi.

Toplantıda daha sonra İzmir Ekonomik Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Derya Nizam Bilgiç, Özener Patent firmasından Huriye Kayabaşı, Türk Patent ve Marka Kurumundan Gonca Ilıcalı ve DOKA uzmanı Ahmet Doğan tarafından konuyla bilgiler verildi, sorular cevaplandırıldı.

Programa Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek, ilçe kaymakamları, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, GTSO Başkanı İsmail Akçay, sektör temsilcileri ve ilgililer katıldı.