Gümüşhane'de Covid-19 aşılaması başladı

Gümüşhane'ye Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 3 bin doz Covid-19 aşısı sağlık personeline uygulanmaya başlandı.

İl genelinde oluşturulan 35 ayrı noktada risk grubuna göre ilk sırada aşılanacak 2 bin 22 sağlık çalışanının ardından rehabilitasyon ve bakım merkezlerinde bu çalışma yapılacak.

Gümüşhane Devlet Hastanesine gelerek hazırlanan aşı odasında ilk aşıyı vurulan İl Sağlık Müdürü Dr. Engin Pehlivan, “Yaklaşık bir yıldır Covid-19 hastalığıyla değişik platformlarda Sağlık Bakanlığımız, bağlı birimlerimiz ve tüm sağlık personelimizle mücadele ediyoruz. Koruyucu tedbirlerin uygulanması neticesinde belirli bir noktaya kadar bu mücadelemizi sürdürdük ve devam ettiriyoruz. Şimdi bunun bütünleyicisi olarak Covid-19 aşısı ülkemize geldi, gerekli kontroller yapıldı. Bu kontrollerden sonra ilimize nakli gerçekleştirildi. 3 bin doz aşı ilimize geldi. İlk olarak sağlık personeline uygulanacak. Sağlık personeliyle ilgili 35 oda oluşturduk. 35 personel ve 5 hekimin kontrolünde uygulanacak aşılar. Devamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı rehabilitasyon ve bakım merkezlerinde uygulamaya geçeceğiz. Risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aşılaması Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda aşılanacak” dedi.

Gümüşhane'de ilçeler dahil olmak üzere sağlık çalışanlarının aşılamaya başlandığını ifade eden Pehlivan, “2 bin 22 sağlık çalışanımız var. Uygulamadan 4 hafta sonra ikinci doz aşı uygulaması yapılacak bağışıklığın tam olmasıyla ilgili. Bu aşı çalışmasının Covid-19 pandemisinin sonlandırılmasına bir vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.