Gümüşhane'de daha temiz bir gelecek için çöp toplandı

Gümüşhane'de “Dünya Temizlik Günü” nedeniyle Mesire alanında temizlik yapıldı. Birçok STK ve öğrencinin katıldığı etkinlikte bir kamyonet çöp ve binlerce şişe toplandı.

Her yıl Eylül ayının 3. Cumartesi günü kutlanan Dünya Temizlik Gününde Let's Do It! hareketi tarafından Gümüşhane'de ikinci kez temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

TEMA, Yeşilay, Kızılay, Gençlik Merkezi, özel eğitim kurumlarının öğretmen ve öğrencileri, Gümüşhane Belediyesi'nin de destek verdiği etkinlik Karşıyaka Mahallesinde bulunan Mesire Alanında gerçekleştirildi.

Atıl durumdaki tesislerde ve orman içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte en fazla alkol şişesi toplanırken bol miktarda plastik şişe ve diğer atıklar katılımcılar tarafından çöp poşetlerine dolduruldu, hazırda bekleyen Belediye aracında toplandı.

Etkinliğin sonunda temizlenen alanda Oytun Elaman ve arkadaşlarının söylediği şarkılara eşlik eden ekip müzik eşliğinde bir süre dinlenip günün yorgunluğunu attıktan sonra daha sonra evlerine geri döndü.

“Doğayı kirletmesinler, mutlu bir yaşam sürelim”

Etkinliğe katılan çok sayıda öğrenciden birisi olan Ahmet Muhlis Ocaklı “Bugün Gümüşhanemizin güzel doğasını temizliyoruz. Çokça cam ve plastik topladık. Bir plastik doğada 400 yıl durabiliyor. Büyüklerimizden çöpleri doğaya değil çöp kutusuna atmasını istiyoruz. Doğaya iyi bakmamız gerek o bizim nefesimiz” ifadelerini kullanırken Eymen Kayra Demirel ise “Ormanları çok kirletmiş insanlar. Biz küçükler olarak görevimizi yapıyoruz ama büyüklerimizin de doğamızı ve ormanlarımızı kirletmemesini istiyoruz. Her yerde plastik, cam şişeler var. Her yeri kirletmişler. Doğayı kirletmesinler mutlu bir yaşam sürelim” dedi.

“Doğayı kirletmeyin”

Bir diğer öğrenci Muhammet Eymen Biber “Lütfen görevinizi yapın, bu atıkları atarak doğayı kirletmeyin” çağrısında bulunurken Ahmet Gürbüz “Doğayı temizlemek amacıyla geldik. Biz elimizden geleni yaptık. Hep alkol atıkları gördük. Doğamızı temiz tutalım”, Mert Karagül ise “Biz doğamızı temizledik. Büyükler de temizlese iyi olur. Biz elimizden geleni yaptık onlara da öneriyorum” ifadelerini kullandı.

Zerrin Tunç çevreyi ve ormanları temiz tutarak gelecek nesillere iyi bir ortam bırakılmasını isterken Ömer Asaf Kızmış ise gereğini yaptıklarını ve geri kalanı da büyüklerinin yapmasını istedi.

“Temiz bir dünya bırakmak için çöp atmayalım”

Öğrencilerden Ahmet Berkay Olgun gördüğü manzaranın ardından alana hiç gelmek istemediği belirterek büyüyünce asla doğaya çöp atmayacağını söylerken öğretmenleri Muhammet Kaya ise “Dünya Temizlik Gününde okulumuz 6.sınıf öğrencileriyle geldik. Mesire alanında bulunan çöpleri topladık. Birçok şişe vardı. Burası ormanlık bir alan, şişelerin olması burada tehlike oluşturuyor. Daha dikkatli olunması gerekiyor. Gençlerimize temiz bir dünya bırakmak için çöp atmayalım” diye konuştu.

“Başka bir dünya yok mottosuyla biz bu yola çıktık”

Etkinliği düzenleyen Let's Do It! Gümüşhane İl Temsilcisi Canan Taş ise ilkini geçen yıl yaptıkları etkinliğin ikincisini bu yıl Karşıyaka Mesire Alanında kalabalık bir ekiple gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu çalışmamızdaki amacımız başta çöp körlüğüne dikkat çekmekti. Başka bir dünya yok mottosuyla biz bu yola çıktık. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız adına güzel bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bir kamyonet dolusu çöp topladık. Görülebilecek her türlü çöpü gördük ve topladık” dedi.

“İlk çöp atımını engellemek önemli”

Kırık cam teorisinden bahsederek karşılaştıkları tablonun bu teoriye çok benzediğini ifade eden Taş, “Bir yerde çöp görüldüğünde insanlar elindeki çöpü oraya atmakta sakınca görmüyor. Bir zaman sonra orada bir çöp yığını oluşuyor. İlk çöp atımını engellemek önemli. Bu noktada herkesin duyarlı olması gerekiyor. Elimizdeki ilk çöpü atmamamız gerekiyor” diye konuştu.

“Bu alanın bu kadar sahipsiz bırakılması içimizi acıttı”

Programa geniş katılımla destek sağlayan STK'lardan birisi olan TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Selami Öktem de “Hep birlikte güzel bir doğada temizlik çalışması gerçekleştirdik. Gümüşhane'ye oldukça yakın bir noktadayız. Bu kadar yakın, rahatlıkla vakit geçirebilecekleri, doğayla iç içe olabilecekleri bir alanın bu kadar sahipsiz bırakılması içimizi acıttı. Burası cam kırıklarıyla, çöplerle dolu bir alan olmuş. Kamelyalar kırılmış, binaları metruk halde. Gümüşhanemize yakışmayan bir görüntü. Biz TEMA olarak bundan sonra buraya sahip çıkmaya, devamlı temizlik çalışması yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öktem, alandan torbalar dolusu alkol şişesi için de depozito çalışması yapılması halinde bunların doğaya atılmayarak geri dönüştürülebileceği önerisinde bulundu.